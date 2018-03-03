Кузькин мать – 2 и дипломатический кокаин

Основные события скандальной недели глазами журналистов телеканала «Настоящее Время». Речь путина с посланием Федеральному собранию и кокаин в МИД РФ. На этом фоне – годовщина убийства Немцова и скандалы на ТВ с польским журналистом, Жириновским и Собчак.

Послание российского президента к федеральному собранию всегда проводилось в декабре, но впервые в современной истории России его перенесли на весну. За две недели до выборов Владимир Путин несколько часов рассказывал о положении дел в стране. Впервые дело происходит не в Кремле, а в выставочном зале «Манеж», там попросторнее и есть место для экранов, сообщает телеканал «Настоящее Время».

Как кандидат в президенты-самовыдвиженец, Владимир Путин получил меньше времени в эфире для официальной агитации. Он не стал сниматься в рекламных роликах и отказался от дебатов с соперниками. В общем-то их и настоящими дебатами назвать сложно. Все идет либо рано утром, в 8 утра, как на Первом Канале, либо поздно вечером после 11-ти, как канале «Россия-1». Никакого прямого эфира, только запись. Что, однако, не мешает скандалам. Ксения Собчак после оскорблений Владимира Жириновского плеснула в него стаканом воды, а тот ее обматерил.

Три года без Бориса Немцова. В память о Немцове к третьей годовщине его смерти Вашингтон назвал именем политика площадь, где стоит посольство России. Москва к годовщине наконец-то официально разрешила установить памятную доску на доме, где он жил. И не стала запрещать марши его имени. Они собрали тысячи граждан. Но страна об этом не узнала. Федеральные каналы не проронили ни слова.

Он был звездой российских политических ток-шоу. Ходил с канала на канал, где выступал в качестве «несогласного» западного эксперта. Томаш Мацейчук – польский журналист, которого могут привлечь к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни. В его квартире в подмосковных Мытищах полиция провела обыск, после этого Мацейчук решил уехать из России. Его то называли купленной массовкой российских ток-шоу, то – польским агентом, то – профессиональным провокатором. Вспомним, чем отличился этот «персонаж» на экранах российского ТВ.

Подобно латиноамериканскому телесериалу, история с чемоданами кокаина в посольстве России в Аргентине обрастает новыми запутанными сюжетными линиями. По замыслу МИДа, спецоперация «12 королев» должна была стать примером успешного сотрудничества российских и аргентинских спецслужб. Не получилось. Дипломаты так старательно отметают любые подозрения в свой адрес, что их становится все больше. «Кокаиновое дело» устами и глазами российских и аргентинских медиа.

«Настоящее Время»