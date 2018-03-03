Польский журналист завершил карьеру эксперта на российском ТВ

Скандально известный польский журналист Мацейчук объявил о завершении своей карьеры эксперта на российских каналах. В России ему грозит уголовное преследование за разжигание межнациональной розни.

Томаш Мацейчук – польский журналист, которого могут привлечь к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни. На днях в его квартире в подмосковных Мытищах полиция провела обыск, после этого Мацейчук решил уехать из России. Его то называли купленной массовкой российских ток-шоу, то – польским агентом, то – профессиональным провокатором, сообщает телеканал «Настоящее Время».

Он был звездой российских политических ток-шоу. Ходил с канала на канал, где выступал в качестве «несогласного» западного эксперта. Критиковал политику Кремля и даже успел поссориться и подраться с оппонентами в студии.

Свою карьеру на российском телевидении он завершил в эфире телеканала НТВ: «Больше приходить не собираюсь. И надеюсь, что ваша помойка закроется. Всем спасибо, всем до свидания».

«Настоящее Время»