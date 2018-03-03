За 4 года Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, – Полторак

Террористические группировки созданные Россией на оккупированной части Донбасса и полностью ее контролируемые не выполнили ни одного пункта Минских соглашений за 4 года, с момента подписания.

Российская Федерация и подконтрольные ей боевики в ОРДЛО четыре года не выполняют своих обязательств, предусмотренных «Минскими соглашениями». Об этом 3 марта в ходе интервью для представителей СМИ заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак.

«Практически 4 года РФ, террористические группировки, сформированные ею в Донецкой и Луганской областях, не выполняют своих обязательств, которые они взяли в Минске. Не выполнен первый пункт, который является основой всех пунктов договоренностей — не прекращен огонь», – отметил глава украинского военного ведомства.

По словам Полторака, этот пункт – «основа, после выполнения которой можно двигаться дальше».

«Есть отдельные случаи, когда количество обстрелов минимальное, но в основном режим прекращения огня не поддерживается», – отметил министр.

Также Полторак заявил, что Украина имеет возможности разработки и принятия на вооружение новой военной техники и новейшего вооружения.

«У нас есть свои возможности разработки и принятия на вооружение новой военной техники, новейшего вооружения, которое весьма существенно повлияет на ситуацию в ВСУ, на состояние вооружения, а также на ситуацию, которая на сегодняшний день складывается на линии разграничения в районе проведения АТО» , – заявил Полторак.

Он отметил, что Украина должна использовать помощь не только от зарубежных партнеров, которую предоставляют США, Великобритания, Канада и другие страны.

«Мы должны рассчитывать также и на наши возможности и мощности. Оборонно-промышленный комплекс страны работает достаточно, последний год-два очень мощно, если сравнивать, как это было в начале», – отметил министр.

«Гуляй Поле»