«ДНР» и «ЛНР» должны быть ликвидированы, – Волкер

Спецпредставитель США по вопросам Украины Волкер заявил, что созданные на Донбассе российские оккупационные анклавы должны быть ликвидированы. Ситуация на оккупированных Россией территориях должна быть приведена в полное соответствие с Конституцией Украины.

«Россия создала оккупационные образования «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины, чтобы помочь маскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт», – заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом он рассказал во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, передает «УНИАН».

Он считает, что эти группировки на Донбассе должны быть ликвидированы, поскольку не соответствуют Конституции Украины.

«Так называемые «Луганская Народная Республика» и «Донецкая Народная Республика» являются образованиями, которые созданы Россией с целью порождения на месте политической реальности для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированы», – заявил Волкер.

Он отметил, что эти образования нарушают Конституцию Украины.

«Не существует места для них в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть», – подчеркнул Волкер.

«УНИАН»