«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»

«Газпром» обратился в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении контрактов с «Нафтогазом». В «Газпроме» особо подчеркивают, что новые иски будет рассматривать другой состав суда.

Российский Газпром заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Об этом заявил 3 марта зампред правления Газпрома Александр Медведев, передает российский «Интерфакс».

«Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины». И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску Газпрома абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», – сказал Медведев.

«Гуляй Поле» напоминает, что «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Оценку действий «Газпрома» в Украине озвучили президент Петр Порошенко и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Украины в сложившейся ситуации есть пятидневный план по сбалансированному потреблению и штатной работе газотранспортной системы.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что кризис с газом в стране успешно преодолен, дефицит ликвидирован.

«Интерфакс»