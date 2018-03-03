Сказочник из замка. Чем важно послание Путина для России

«Лучше красивая сказка, чем всеобщая безысходность» – такими словами можно охарактеризовать послание Путина. Правительство приступило к работе по выполнению тезисов озвученных президентом Федеральному собранию.

В этот раз документ был представлен еще и как предвыборная программа Владимира Путина. Ее главный посыл в том, что России необходимо преодолеть техническое отставание и модернизировать экономику. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе полагает, что 18 марта избирателям предлагают проголосовать за красивую мечту.

После оглашения послания Владимир Путин отправился на игру КВН. Можно было бы в этом разглядеть некий знак – например, что от великого до смешного один шаг. Или что это некий сигнал – жизнь продолжается, все хорошо у нас, не волнуйтесь, не надо думать о гонке вооружений, холодной войне или гипотетическом повышении налогов. Только вот 1/8 финала Клуба веселых и находчивых проходит в Театре российской армии. Символично, может быть.

Но главное – не в этом, а в том, что страна наконец-то узнала программу главного кандидата в президенты. Вернее, это не просто программа, а масштабный план действий на шесть или даже восемь лет вперед. Кратко его можно сформулировать так – мы построим прекрасную Россию будущего и избавимся от всего плохого, того, что до этого мешало развиваться.

Месседж послания трактуют следующим образом: мы строили, строили и, наконец, построили. Все эти годы лучшие умы отечества трудились, тайно от всего мира создавали новое суперсовременное оружие. На это направлялись большие финансовые ресурсы, а власть денно и нощно курировала процесс. До политических реформ, укрепления институтов демократии и обеспечения гражданских свобод не доходили руки.

И вот, наконец, эта работа подошла к концу – мы создали щит государства и теперь заживем. Свободные деньги вложим в экономику, построим дороги, наладим здравоохранение, снизим ставки по ипотеке и многое-многое другое. Голосуй, страна, 18 марта правильно, и ждет тебя абсолютное счастье! Никакой Запад или Восток на Россию больше никогда не нападет, у нас есть то самое супероружие. Вот сейчас – в конкретный момент – к нам должно прийти осознание, что впереди только хорошее.

Корневая идея все та же – благодаря действующей власти Россия встала с колен, и этот процесс продолжается, теперь нас наконец-то всерьез зауважают на Западе, примут наши условия, отменят санкции. И вот прекрасная Россия будущего уже решает задачи планетарного масштаба – не будет бедности, международного терроризма и других уродливых явлений.

Все это похоже на красивую сказку. Но почему бы в нее не поверить? Тем более никакой альтернативы, равно как и другого пути, все равно нет. Есть, конечно, у нас иные кандидаты, но они безответственные.

Все это уже было – и коммунизм мы строили, и бесклассовое общество, и демократию, и стабильность. И вот сейчас нам опять предлагают мечту и свет в конце туннеля. Дело за малым – правильно проголосовать. И еще несколько странным выглядит сам путь к счастью – через супероружие. Агрессивный образ прослеживается. Но это, видимо, такая внешняя среда. Ничего не поделаешь – лучше красивая сказка, чем всеобщая унылая безысходность. На это и расчет.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»