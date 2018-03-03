«Михомайдану» капут. Печальный, но закономерный финал протеста на Грушевского

На фоне последних событий под ВР Украины, стычек протестующих с полицией – весьма забавным выглядели слова организаторов палаточного городка о «мирном протесте».

Еще вчера один из лидеров «Михомайдана» Семен Семенченко призвал людей максимально подтягиваться к палаточному городку под Верховную Раду, мол, утром 3-го марта планируется штурм. Впрочем, на его призывы не откликнулись ни киевляне, ни люди из регионов, пишет Андрей Коваленко на страницах «Depo.Власть».

Интересно, что накануне сегодняшних событий «Движение новых сил» Михаила Саакашвили убрало собственных протестующих из Мариинского парка. Поддерживать «Михомайдан» осталась, как говорил сам Семенченко, «кучка ветеранов», среди которых были «айдаровцы» и «донбассовцы». Всего, плюс-минус, 100 человек.

Последняя активность «Михомайдана» состоялась 27-го февраля. Протестующие принесли под здание ВР шины, которые хотели поджечь. Полиция препятствовала этому, произошла стычка, в результате которой пострадали по меньшей мере 14 правоохранителей, а 9 «михомайдановцев» задержали. В копов летели камни и бутылки с зажигательной смесью. Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

После этого полиция установила подозреваемых и получила разрешение суда на проведение обысков в лагере. По подозрениям протестующих, которые неоднократно за время существования лагеря использовали палки, арматуру и другие орудия в противостоянии с копами, в лагере могло быть оружие.

В общем, за время существования «Михомайдана», который появился в правительственном квартале 17-го октября, происходило немало столкновений. Кроме потасовок под ВР и горящих шин, стоит упомянуть о многочисленных акциях времен пребывания Саакашвили в Украине. Одна из них завершилась штурмом Октябрьского дворца в декабре 2017-го в то время, когда там проходил концерт. Генпрокуратура подозревала, что акции Саакашвили финансировались беглым олигархом Сергеем Курченко из России. Протестующие постоянно блокировали правоохранителям возможность задержать Саакашвили, как в декабре прошлого года. Тогда в ход по стражам порядка даже шла брусчатка.

Как рассказывал начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, с 17 октября по 27 февраля в результате действий митингующих 51 полицейский и один нацгвардеец оказались в госпитале. За время всех этих акций было изъято 5 единиц огнестрельного оружия, десятки ножей, телескопические палки, 50 комплектов заготовленного спецснаряжения. Во время провокаций применялись бутылки с зажигательной смесью, металлические прутья, заостренные палки, камни и тому подобное.

На фоне всего этого слова ряда нардепов, включая Егора Соболева, Семена Семенченко, Андрея Деревянко, о мирном протесте выглядели действительно забавно. Потому что протестующие действовали не в рамках дозволенного Статьей 39 Конституции Украины, которая предусматривает возможность гражданам собираться мирно, без оружия.

Сегодняшние действия полиции были ответом на столкновения 27-го февраля. Перед штурмом, как его окрестил Семенченко, протестующие возвели баррикады, подожгли шины, даже палатка горела. Полиция и Нацгвардия, которые активно собирались с самого утра, с помощью пожарных смогли ликвидировать огонь и зашли в палаточный городок, чтобы проводить задержания. В результате операции пострадали шестеро митингующих и четверо копов.

Это данные уже упомянутого ранее Андрея Крищенко. Всего же задержали 100 человек. Как позже сказал Егор Соболев, все протестующие были задержаны.

Самое интересное, что в лагере нашли оружие. Руководитель департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко продемонстрировал предметы, похожие на гранаты.

Під час проведення слідчих дій відповідно до ухвал суду на вулиці Грушевського слідчо-оперативна група знайшла два предмети схожі на гранати. Опубліковано Artem Shevchenko 2 березень 2018 р.

Такой вот для кого печальный, а для кого-то радостный конец существования непонятного лагеря в правительственном квартале. После депортации Саакашвили в Польшу у «Движения новых сил» не было никакого смысла содержать там своих бойцов. Ветераны войны, похоже всего, сами не хотели расходиться. Но в их стоянии под ВР отсутствовала какая-либо логика. Поскольку никакой поддержки у них не было, а попадать в международное информационное поле они перестали именно тогда, когда не стало Саакашвили.

Не исключено, что 27-го февраля особенно идейных протестующих просто подставили, бросив на полицию и дав силовикам повод наконец покончить с неэффективным лагерем, за содержание которого кому-то приходилось платить.

Организаторы акций с самого начала создали технологию копирования Майдана-2014. На сцене у них выступали священники, проводились еженедельные вече. Для того, чтобы заинтересовать молодежь, Саакашвили читал какие-то лекции. Были попытки продемонстрировать большую численность людей во время воскресных акций, хотя собиралось обычно не более 5-7 тысяч. Поддержки киевлян Саакашвили, Семенченко и Соболев не нашли, акции маргинализировались. Особенно после того, как в Интернете появлялись кадры драк ветеранов-михомайдановцев с полицией и штурма Октябрьского дворца.

Главный вывод из этой истории очень простой. «Михомайдан» очень давно нарушал закон. И слишком долго участникам акций все сходило с рук. Украине не такой общественный протест нужен, когда непонятные люди с оружием бросаются на полицию. Этот протест не поддерживали ни западные посольства в Украине (посольства США и Канады осудили штурм Октябрьского дворца), ни население государства.

Знесення наметового містечка під Радою Поліція знесла наметове містечко під Верховною Радою — є затримані та постраждалі Опубліковано hromadske.ua 2 березень 2018 р.

А это означает, что после Майдана-2014 наше общество эволюционно переросло силовой протест. И почему-то кажется, что «Михомайдан» стал очередным подтверждением, что вся беготня «титушек» под судами, отдельного рода псевдонационалистов Коханивского с призывами к насилию и др. – это не более, чем проплаченное кем-то шоу. И прежде чем идти на такие акции, люди, имеющие здравый смысл, теперь несколько раз подумают и посмотрят на лидеров.

Кстати, о последних. Было понятно, что главным источником энергии «Михомайдана» был Саакашвили. Под него он финансировался, и его окружение нашло инвесторов. Нет Саакашвили – нет и «Михомайдана». Так, в принципе, и произошло. Оперативники перекрыли ему кислород. И, как показал финал, этот лагерь никому, кроме заинтересованных лиц, в том числе и нардепов, не был нужен. А они использовали людей для достижения собственных целей. Люди оказались неэффективными.

Андрей Коваленко, «Depo.Власть»