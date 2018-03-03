Критическая газовая ситуация преодолена, – Порошенко

По словам президента кризис удалось преодолеть, в том числе и за счет увеличение поставок газа из стран ЕС – Польши, Словакии, Венгрии. Ситуация с обеспечением газом стабилизировалась, весь дефицит полностью покрыт.

Президент Петр Порошенко заявил, что критическая ситуация с газоснабжением, сложившаяся в последние дни, преодолена. Об этом он заявил во время встречи с руководством «Укртрансгаза» 3 марта, передает «Украинская Правда».

По словам Порошенко, это стало возможным благодаря тому, что было резко увеличено количество газа, поставляемого из стран ЕС.

«Критическая ситуация, которая возникла с поставками газа в связи с попыткой «Газпрома» сорвать выполнение контракта на поставку газа в Украину … уже позади. Сейчас мы имеем резкое увеличение поставок газа из ЕС – из Польши, Словакии и Венгрии, и по состоянию на 10:20 ситуация с обеспечением газом стабилизировалась, все дефицит газа полностью покрыт», – заявил президент.

Он добавил, что Украина вместе с тем полностью выполняет обязательства по транзиту газа в ЕС.

«Мы сообщили всех наших партнеров в ЕС, они были готовы и хорошо проинформированы, и реакция ЕК и отдельных членов ЕС свидетельствует о поддержке Украины … Еще одно свидетельство РФ как ненадежного поставщика – зачем строить Турецкий поток, Северный поток-2, когда в любое время без какого-либо предупреждения можно перекрывать поставки газа всем ЕС с целью обеспечения политического давления… Эти инструмены больше не работают», – отметил президент.

Также Порошенко поблагодарил украинцев за национальную солидарность и за то, что они откликнулись на обращение сократить потребление газа.

«На 25 млн. кубометров газа Украина сократила потребление вчера – 14% общего объема потребления. Это и есть признак нашей солидарности», – отметил президент.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что коммерческий директор группы НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о том, что за сутки Украина может полностью переключится на европейские поставки газа.

«Украинская Правда»