Полиция взяла штурмом палаточный городок протестующих под ВР Украины

Штурм произошел из-за препятствий со стороны протестующих следственным действиям санкционированы решением суда. В ходе штурма в палаточном городке обнаружены гранаты. В настоящее время полиция и коммунальные службы Киева проводят демонтаж палаточного лагеря протестующих.

Возле Верховной Рады проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева. Об этом сообщил замглавы Нацполиции, начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

«3 марта сотрудниками полиции Киева проводятся следственные действия в палаточном городке, расположенном возле Верховной Рады. Процессуальные действия проводятся на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи полиции Киева. Поддержка полицейскими обеспечена по требованию следователя», – заявил Крищенко.

По его словам, следователи работают по уголовным производствам, одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), другое – по событиям 27 февраля возле Верховной Рады Украины.

Крищенко добавил, что во время проведения следственных действий жители палаточного городка оказывали сопротивление, поэтому полицейским пришлось задержать обитателей городка. Полиция задержала и доставила в районные отделения более 100 человек из палаточного лагеря под Верховной Радой.

«Постановление суда дает следственным возможность работать на месте совершения противоправных действий, изымать вещественные доказательства и опрашивать возможных свидетелей. Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесения телесных повреждений. Уже сейчас взрывотехники изымают несколько предметов, визуально похожих на заряженные гранаты. Также будем изымать вещи, которые проходят по другим уголовным производствам», – сообщил Крищенко.

Как сообщает корреспондент «Украинская Правда» с места события, сейчас возле Верховной Рады правоохранители продолжают демонтаж палаточного городка, из палаток извлекают личные вещи митингующих, все складывают в мешки.

Нацгвардія прибирає наметове містечко під Радою Нацгвардія демонтує наметове містечко під Радою Опубліковано "Українська правда" 3 березень 2018 р.

Возле кордона правоохранителей собрались около 50 человек в поддержку задержанных участников акции, и выкрикивают в адрес полиции «Все в АТО», «Позор», «За что продались?».

«В отделения полиции доставлено более 100 человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по ст.345 УК – «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», – отметили в полиции.

По данным правоохранителей, во время проведения следственных действий возле ВР в палаточном городке было изъято 9 гранат РГД-5, запалы, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

В полиции отметили, что процессуальные действия на территории лагеря под Верховной Радой Украины продолжаются в рамках уголовных производств, которые расследуются следователями столичной полиции.

«Жители палаточного городка оказывали неповиновение законным требованиям полицейских и нанесли телесные повреждения правоохранителям. В результате в госпиталь МВД для оказания медицинской помощи доставлены 4 полицейских, информация о пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.

Как сообщает корреспондент «Украинской Правды» из-под Верховной Рады, в настоящее время Нацгвардия и коммунальщики покидают территорию палаточного городка, с территории вывозят демонтированные палатки, вещи митингующих грузят в служебные МАЗы и два трактора коммунальщиков.

Нацгвардія прибирає наметове містечко під Радою Нацгвардія демонтує наметове містечко під Радою Опубліковано "Українська правда" 3 березень 2018 р.

Несколько десятков человек просят отдать личные вещи митингующих, однако полиция на эти просьбы не обращает внимания.

Нацполиция Украины