США, Германия и Франция серьезно обеспокоены ядерной бравадой Путина

По мнению участников телефонного разговора между главами трех стран, все сказанное Путиным во время речи с посланием Федеральному собранию РФ – приуменьшает значение договоренностей о разрядке напряжения и недопустимости эскалации политических конфликтов.

Американский президент Дональд Трамп созвонился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским коллегой Эмманюэлем Макроном после ядерных угроз из Кремля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы The White House.

«Лидеры выразили серьезную обеспокоенность из-за недавних заявлений президента России Владимира Путин по поводу развития ядерного вооружения, которые приуменьшают продуктивность обсуждения ряда проблем между Россией и Западом», – отметили в администрации Трампа.

Днем 2 марта Бундестаг также сообщил о беседе Меркель и Трампа.

Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил, что Россия ответит на любое нападение на нее или на ее «союзников».

Кроме того, в ролике о российских ракетах, который был продемонстрирован во время послания, целью для ракет был избран американский штат Флорида.

The White House