Как из Януковича сделали вундерваффе Путина

Вчера Путин грозил миру страшной карой, демонстрируя разные картинки несуществующего в природе. А сегодня ее показал воочию – знакомьтесь Янукович. Он и есть страшное вундерваффе российского нацлидера.

Аргентинские правоохранители нашли в школе при российском посольстве не весь кокаин. Чемоданов на самом деле было не 12, а, по меньшей мере, 13, и последний каким-то образом до Москвы все же доехал. Такое впечатление оставило вчерашнее выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием и оно же порой возникало в ходе сегодняшней пресс-конференции Виктора Януковича, пишет на страницах «Деловой Столицы» Алексей Кафтан.

Впрочем, с ростовским беглецом, похоже, все оказалось куда проще. Как заявил сам Виктор Федорович, «Я должен с уважением относиться к хозяевам». И пускай сказано это было в попытке уклониться от вопроса, за чьи деньги банкет и кто содержит официально обессчетченного страдальца, эта реплика прекрасно характеризует и причины мероприятия, и практически все, что на нем прозвучало.

Янукович в очередной раз откатал стандартный кремлевский темник. Откатал плохо: потел, путался, подолгу подбирал слова, и местами это выглядело откровенно смешно. Ну нельзя всерьез разглагольствовать о том, как обнищал средний украинец, жаловаться, что тебя тоже не оминула чаша сия («мне никто сейчас не завидует») и отвечать на прямой вопрос «Не лезьте в мой карман». Публика не поймет.

Впрочем, ее внимание старались привлечь к вещам для российской власти куда более существенным. Едва ли не единственный прием западных политтехнологий, который Кремль перенял в полном объеме: последние две недели перед выборами — решающие, и чем сильнее лупить по мозгами электорат, тем лучше будет результат. Разумеется, в том, что следующим президентом РФ станет президент нынешний, не сомневается никто. И все, разумеется, будет по закону, а все, что этому утверждению противоречит, будет списано на незначительные перегибы на местах и прочие несовершенства людской натуры.

Но это не объясняет, зачем достали из чулана Януковича. А достали его, чтобы напомнить россиянам, что бывает, если легитимного сдвигают — хаос, распад, радикалы, «вот это вот все». Иными словами, ВФЯ использовали как интерактивный билборд с рекламой главного фетиша путинской эпохи — стабильности.

Впрочем, наряду с этой сверхзадачей режиссура предусматривала еще несколько хоть и менее масштабных, но не менее значимых. Во-первых, очередное сказание об ихтамнетах — причем без упоминаний о них. Дескать, крымчане и жители Донбасса, придя в ужас от переворота в Киеве и разгула маргиналов, сами предпочли отделиться и искать помощи у России. Можно было бы представить, что «все еще легитимному» подсунули старый темник — но здесь стоит отметить, что пресс-конференция началась с нарезки из псевдодокументального фильма о расстрелах Майдана (итальянский язык за кадром перемежается с болгарскими субтитрами, что, видимо, указывает на очень спешную подготовку).

Так что публике сразу подсунули логическую цепочку: коль скоро оппозиция наняла грузинских и литовских снайперов для провокаций, почему же юго-восток не мог защищаться любыми доступными способами? Впрочем, последовательность тут же нарушил сам Янукович: он-де не от страха бежал (и вообще не бежал), а чтобы не было гражданской войны. И то, что она началась — заслуга киевской власти и ее вероломных западных покровителей. Этот пассаж о кознях Запада, конечно, донельзя затаскан, но он выглядит как припев ко вчерашнему выступлению Путина.

Впрочем, и «мирный план Януковича» отнюдь не нов. Фактически это все то же «услышать Донбасс», которое за поребриком трансформировалось в дипломатичное «сесть за стол переговоров с представителями Донбасса». Но Януковичу все же удалось родить небольшую сенсацию: оказывается, он в 2014 году призывал Путина ввести в Украину не войска, а полицейские силы.

Чем черт не шутит, такими темпами дойдет и до требования за письмо, зачитанное Чуркиным на СБ ООН, судить то ли переводчиков, то ли стенографистов – недаром же Виктор Федорович смиренно делился правом выступать со своим адвокатом. Да и вообще, обещание лютого возмездия всем обидчикам красной нитью прошло через его выступление. Так что слова французского адмирала де Пана о роялистах «они ничего не забыли и ничему не научились» вполне можно отнести и к Януковичу.

Если бы не это, выступление можно было бы без преувеличения назвать предвыборной агитацией за Путина, даром что с ним, как проговорился ВФЯ, все непросто: не жалует его ВВП ни вниманием, ни общением.

Хотя использует. Вчера, например, грозил миру страшной карой. А сегодня показал Януковича. Два часа повторения старых сказок да плохой рассказчик со скучным лицом — та еще пытка. Впрочем, прошедшие ее получили небольшое вознаграждение: постоянные требования модератора к украинским журналистам говорить в зале лишь на русском языке очень неважно сочетались с любимым путинским клише про один народ.

Алексей Кафтан, «Деловая Столица»