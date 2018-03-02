Украина надеется на более тесное военное сотрудничество с США

Такое мнение высказал министр обороны Украины Полторак. Он также отметил, что Россия использует Донбасс как полигон для испытания своих военных в реальных боевых условиях.

Россия использует Донбасс как полигон для своих военных, которых затем отправляет в другие горячие точки. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Reuters.

«К сожалению, проблема выделения летального оружия рассматривалась в течение длительного времени. Но мы получили это (решение), когда мы его получили. У нас есть все возможности для сотрудничества с Соединенными Штатами и для усиления нашего сотрудничества, в том числе и в оборонном секторе», – сказал Полторак.

Полторак также сказал, что оружие от США поможет украинским военным реагировать на нападения, за координацию которых отвечает Россия.

«Ее политика была агрессивной и остается такой. Вот почему решение Соединенных Штатов о предоставлении летального оружия является важным для нас. Путин в основном использует Донбасс как учебную площадку для подготовки военнослужащих для участия в других горячих точках, включая Сирию. И не только для испытания нового оружия, оборудования и других инструментов. Но он также использует это, чтобы предотвратить быстрое развитие Украины», – отметил министр.

Когда именно Украина получит противотанковые ракетные комплексы Javelin, пока неизвестно. Однако Полторак заявил, что уже начата подготовка по выбору персонала и безопасного хранения для ожидаемой поставки в этом году.

Напомним, в США согласились продать Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним.

Reuters