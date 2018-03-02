Мои предки – крепостные, – Путин

Так же он, не задумываясь, заявил, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза. Это единственное событие которое хотел бы изменить российский нацлидер.

Хозяин Кремля Владимир Путин похвастал своим постом президента, отметив, что его предки были крепостными крестьянами. Об этом он заявил в ходе медиафорума Общероссийского народного форума в Калининграде, где ему президенту задали блиц-вопросы, передает «Интерфакс».

Исторический период, в котором Путину хотелось бы оказаться, является настоящее время.

«Сегодня. Вы понимаете, в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я – президент», – сказал он.

Кроме того, он заявил, что главное историческое событие, которое ему хотелось бы изменить, это развал Советского Союза. Это единственное, что Владимир Путин желает изменить в нынешней России.

«Гуляй Поле» напоминает, что «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Оценку действий «Газпрома» в Украине озвучили президент Петр Порошенко и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Украины в сложившейся ситуации есть пятидневный план по сбалансированному потреблению и штатной работе газотранспортной системы.

«Интерфакс»