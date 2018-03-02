Украина за сутки может переключится с российского на европейский газ

При этом объемы поступающего из Европы в Украину газа будут превышать плановые объемы поставок российского на украинский рынок. Именно поэтому «Нафтогаз» не поддался на шантаж «Газпрома».

Уже через сутки Украина в полной мере может переключиться с российского на европейский газ. Об этом в эфире «ZIK» сказал коммерческий директор группы НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Мы должны покупать газ у россиян по контракту, который был подписан в 2009 году. Через Стокгольмский арбитражный суд мы добились снижения контрактных объемов газа больше чем в 10 раз – с 52 миллиардов до 5», – отметил Витренко.

Согласно с этим 5 млрд кубометров газа 80% Украина должна либо покупать, либо просто платить за него, добавил он.

«Мы не покупали газ в январе и феврале, поэтому должны покупать в марте, чтобы выбрать эти 4 миллиарда кубов. Мы понимали, какие у нас есть риски, понимали, что нас спровоцируют, но были готовы к этому», – подчеркнул представитель «Нафтогаза».

По его словам, поэтому несмотря на то, насколько неприятной оказалась ситуация, которая сложилась, «Нафтогаз» не поддался на провокации и «достойно из этого следует».

«А все потому, что мы не сидим на газпромовской игле. В течение суток мы можем полностью переориентироваться с российского газа на европейский. Уже с завтрашнего дня объемы газа, который будет поступать из Европы, будет превышать плановые объемы газа из «Газпрома», – отметил Витренко.

Более того, он отметил, что это вообще является беспрецедентным случаем для такой большой страны за одни только сутки переориентироваться с направлениями поставки газа.

«Гуляй Поле» напоминает, что «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Оценку действий «Газпрома» в Украине озвучили президент Петр Порошенко и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Украины в сложившейся ситуации есть пятидневный план по сбалансированному потреблению и штатной работе газотранспортной системы.

«ZIK»