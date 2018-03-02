«Нафтогаз» готов арестовать российский газ для Германии

Арестованный газ может быть продан на бирже, что компенсирует просрочки платежей «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража и потери «Нафтогаза» по контрактам.

Газпром должен ежедневно выплачивать Украине $500 тыс. пени за просрочку выплаты по решению Стокгольмского арбитража, и его промедление играет на руку Украине. Об этом в эфире «ZIK» сказал коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.

«Мы однозначно рассчитываем получить средства, которые по решению Арбитража в Стокгольме, «Газпром» должен вернуть «Нафтогаза». И если российская сторона не выполнит этого решения, то для нас это будет козырной картой. Ведь так мы предупредим Европу, мол, разве они могут быть партнерами «Газпрома» в «Северном потоке-2″, когда Россия абсолютно легко нарушает свои обязательства», – пояснил он.

Поэтому, предполагает он, очень маловероятно, что «Газпром» не выполнит решение Арбитража.

«Также мы знаем, что у «Газпрома» есть довольно много ликвидных активов в Европе, на которые мы можем наложить взыскание. Это, например, газ, поступающий в Германию. Мы будем иметь полное право забрать этот газ и продать его на бирже, компенсируя свои средства», – сказал Витренко.

Коммерческий директор уточнил, что «Газпром» должен перечислить на счета компании $2,56 млрд.

«Газпром» должен перечислить средства в день принятия решения. Но в тот день это было очень сложно сделать физически. Однако по крайней мере вчера-сегодня они могли бы осуществить перерасчет, но не сделали этого», – добавил Витренко.

«Гуляй Поле» напоминает, что «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Оценку действий «Газпрома» в Украине озвучили президент Петр Порошенко и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Украины в сложившейся ситуации есть пятидневный план по сбалансированному потреблению и штатной работе газотранспортной системы.

«ZIK»