Поклонская и Жириновский предложили свои названия для оружейных фантазий Путина

Фантазии Поклонской крутятся вокруг оккупированного Крыма, а Жириновский выплескивает всю свою экспрессивную агрессию и желчность. Оригинальней был только младший коллега Жириновского по партии – Дегтерев.

Политик-скандалист Владимир Жириновский считает разумным назвать новую крылатую ядерную ракету «Смерч» или «Сокрушение», «чтобы сразу показать всю мощь оружия», как передают РИА «Новости».

«Названия «Смерч» или «Сокрушение» были бы наиболее удачными для такого сверхмощного оружия», – сказал депутат.

Соответствующие телеграммы Жириновский направил министру обороны Шойгу и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову в пятницу, сообщает пресс-служба депутата.

Незаконно избранная в Госдуму РФ Наталья Поклонская предлагает назвать «Крымом» разрекламированный президентом России некий боевой лазерный комплекс. Об этом она написала в соцсети «ВКонтакте».

Также она хочет дать беспилотному подводному аппарату название «Севастополь».

«Гуляй Поле» напоминает, что скандально известный депутат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев предложил назвать новую русскую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Голубь мира».

В тоже время Апелляционный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины начать заочное расследование в отношении бывшего прокурора Крыма и депутата Государственной Думы России Натальи Поклонской, сообщается пресс-служба Апелляционного суда Киева.

Ранее Жириновский обозвал Ксению Собчак проституткой.

РИА «Новости»