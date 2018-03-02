США продлили санкции против России за вторжение в Украину

В распоряжение подписанном американским президентом подчеркивается, что действия России «представляют необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».

Санкции США в отношении России за агрессию в отношении Украины будут действовать еще один год. Соответствующее распоряжение подписал американский президент Дональд Трамп, передает пресс-служба The White House.

В сообщении пресс-службы говорится, что поскольку ситуация вокруг Украины «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США», действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

Напомним, кроме того, 27 февраля глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против Российской Федерации будут введены в течение месяца.

The White House