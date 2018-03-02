Новая газовая война: во сколько обойдется Кремлю его авантюра

В Москве пошли ва-банк – после демонстрации мнимого «супероружия», использовали реальное – газовое. Удар может выйти сильный, заденет и Украину и Европу, но будет он – одноразовый.
Российский газовый монополист «Газпром» принял, мягко говоря, неожиданное решение. Попытка расторжения контрактов на поставку газа в Украину и на транзит газа в ЕС стала неприятным сюрпризом не только для Нафтогаза, но и для европейских покупателей российского топлива. Подобные решения в мире нефтяных и газовых трейдеров не принимаются в любой момент, и причастные к ним, как правило, уведомляются за недели, если не за месяцы о возможных изменениях в контракте. А не путем возврата предоплаты и сообщением, что следующая встреча состоится в Стокгольме, в арбитражном суде, пишет Тарас Паньо на страницах «Depo.Мир».
Данный неожиданный фортель может существенно ударить по финансам «Газпрома». Поскольку, далеко на факт, какое решение относительно расторжения контракта примет стокгольмский арбитраж, в который планирует обратиться «Газпром».
В то же время в пункте 6.5 контракта от 19 января 2009 года между «Газпромом» и Нафтогазом об ответственности сторон указано «В случае недопоставки продавцом природного газа в объеме большем, чем 6% от месячной нормы, Продавец выплачивает Покупателю штраф в размере 150% стоимости объема недопоставленного газа, и в размере 300% стоимости объема недопоставленного газа, если факт недопоставки имел место на протяжении апреля-марта любого года поставки». Это как в случае с Украиной.
Поэтому даже независимо от того, какой будет реакция суда на попытку «Газпрома» расторгнуть контракты, Украина будет иметь возможность требовать компенсацию за непоставленный газ – независимо от того, принял или отклонил решение суда по Нафтогазу «Газпром».
Подробности контрактов «Газпрома» с европейскими потребителями разные, и большинство из них не публичны – но механизм штрафных санкций там, конечно, также предусмотрен. А поскольку давление газа «в Европу» по информации «Нафтогаза» тоже заметно «просело» – россияне вполне могут столкнуться с штрафными санкциями и со стороны европейских потребителей.
В конце концов, деньги – деньгами, однако «Газпром» десятилетиями лелеял свой имидж «надежного поставщика газа в Европу». Сейчас по этой репутации Москва наносит колоссальный удар. Ибо даже в случае с Украиной все прекрасно понимают, что в ответ на решение суда (заметим, не украинского, а стокгольмского) «обидеться» и отказаться поставлять газ в период морозов – это, мягко говоря, безответственно. И что от поставщика, который использует подобные методы в экономических дискуссиях, следует держаться подальше.
Тогда, почему россияне пошли на эскалацию, прекрасно понимая, что это грозит как финансовыми, так и репутационными потерями? Неужели из-за тех несчастных 2 миллиардов долларов?
Можно не сомневаться, что решение о разрыве контрактов принимали не в «Газпроме». И с экономикой оно не имеет ничего общего. Если проанализировать возможные выгоды России от такого решения, есть два возможных объяснения.
Новая шестилетка Путина: чтобы все боялись, чтоб не насмехались
Первое из них намекает на то, что подобным способом осуществляется невероятно масштабное лоббирование «Северного потока-2», процесс легализации строительства которого приблизился сейчас к критическому моменту. Поскольку, несмотря на разрешение строительства газопровода со стороны Германии, все еще не исключенным является принятие поправок к газовой директиве ЕС от 2009 года, которые распространят правила Третьего энергопакета на морские газопроводы в ЕС из третьих стран. Поправки, хоть и не прямо запрещают строительство «Северного потока-2», но заметно усложняют жизнь «Газпрому». При этом, если строительство газопровода будет завершено до принятия поправок – то он под их действие не попадает.
Таким образом, стратегическая цель Кремля, реализована с помощью перекрытого газоснабжения – убедить Европу, что Украина – все же ненадежный транзитер (который позволяет себе выигрывать иски против России в Стокгольме) и заблокировать принятие поправок к газовой директиве под давлением европейского бизнеса.
А вторая, кстати, даже более вероятная причина сегодняшних резких телодвижений «Газпрома», далеко прозаичнее. После вчерашней демонстрации военного оружия сегодня Владимир Владимирович приступил к демонстрации оружия газового. При том, эта демонстрация направлена как на внутреннего потребителя в лице восторженного электората («Нас никто не слышал. Услышите сейчас. Версия 2.0») так и на внешнего потребителя.
Который, конечно, ничего нового не увидит, но, вероятно, поверит, что российский лидер на самом деле сумасшедший и может отколоть любой фортель, поэтому чрезмерное давление на него является вредным для здоровья. Если это так, то война будет долгой и безрезультатной. И уже высказанные ожидания Европейской комиссии на то, что будет создана трехсторонняя переговорная группа, которая все уладит – как это было во время предыдущих «газовых войн», к сожалению, совершенно бесполезны.
Впрочем, Украине безразлично, какая из этих целей является главной движущей силой сегодняшнего спектакля. Важно, что его результатом может стать достаточно быстрый и радикальный отказ от российского «загрязненного политикой» газа. Что, в перспективе, станет концом путинского режима. Ну, и украинской ГТС, не исключено, тоже.
Тарас Паньо, «Depo.Мир»