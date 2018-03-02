Новая газовая война: во сколько обойдется Кремлю его авантюра

В Москве пошли ва-банк – после демонстрации мнимого «супероружия», использовали реальное – газовое. Удар может выйти сильный, заденет и Украину и Европу, но будет он – одноразовый.

Российский газовый монополист «Газпром» принял, мягко говоря, неожиданное решение. Попытка расторжения контрактов на поставку газа в Украину и на транзит газа в ЕС стала неприятным сюрпризом не только для Нафтогаза, но и для европейских покупателей российского топлива. Подобные решения в мире нефтяных и газовых трейдеров не принимаются в любой момент, и причастные к ним, как правило, уведомляются за недели, если не за месяцы о возможных изменениях в контракте. А не путем возврата предоплаты и сообщением, что следующая встреча состоится в Стокгольме, в арбитражном суде, пишет Тарас Паньо на страницах «Depo.Мир».

Данный неожиданный фортель может существенно ударить по финансам «Газпрома». Поскольку, далеко на факт, какое решение относительно расторжения контракта примет стокгольмский арбитраж, в который планирует обратиться «Газпром».

В то же время в пункте 6.5 контракта от 19 января 2009 года между «Газпромом» и Нафтогазом об ответственности сторон указано «В случае недопоставки продавцом природного газа в объеме большем, чем 6% от месячной нормы, Продавец выплачивает Покупателю штраф в размере 150% стоимости объема недопоставленного газа, и в размере 300% стоимости объема недопоставленного газа, если факт недопоставки имел место на протяжении апреля-марта любого года поставки». Это как в случае с Украиной.

Поэтому даже независимо от того, какой будет реакция суда на попытку «Газпрома» расторгнуть контракты, Украина будет иметь возможность требовать компенсацию за непоставленный газ – независимо от того, принял или отклонил решение суда по Нафтогазу «Газпром».

Подробности контрактов «Газпрома» с европейскими потребителями разные, и большинство из них не публичны – но механизм штрафных санкций там, конечно, также предусмотрен. А поскольку давление газа «в Европу» по информации «Нафтогаза» тоже заметно «просело» – россияне вполне могут столкнуться с штрафными санкциями и со стороны европейских потребителей.

В конце концов, деньги – деньгами, однако «Газпром» десятилетиями лелеял свой имидж «надежного поставщика газа в Европу». Сейчас по этой репутации Москва наносит колоссальный удар. Ибо даже в случае с Украиной все прекрасно понимают, что в ответ на решение суда (заметим, не украинского, а стокгольмского) «обидеться» и отказаться поставлять газ в период морозов – это, мягко говоря, безответственно. И что от поставщика, который использует подобные методы в экономических дискуссиях, следует держаться подальше.

Тогда, почему россияне пошли на эскалацию, прекрасно понимая, что это грозит как финансовыми, так и репутационными потерями? Неужели из-за тех несчастных 2 миллиардов долларов?

Можно не сомневаться, что решение о разрыве контрактов принимали не в «Газпроме». И с экономикой оно не имеет ничего общего. Если проанализировать возможные выгоды России от такого решения, есть два возможных объяснения.

Первое из них намекает на то, что подобным способом осуществляется невероятно масштабное лоббирование «Северного потока-2», процесс легализации строительства которого приблизился сейчас к критическому моменту. Поскольку, несмотря на разрешение строительства газопровода со стороны Германии, все еще не исключенным является принятие поправок к газовой директиве ЕС от 2009 года, которые распространят правила Третьего энергопакета на морские газопроводы в ЕС из третьих стран. Поправки, хоть и не прямо запрещают строительство «Северного потока-2», но заметно усложняют жизнь «Газпрому». При этом, если строительство газопровода будет завершено до принятия поправок – то он под их действие не попадает.

Таким образом, стратегическая цель Кремля, реализована с помощью перекрытого газоснабжения – убедить Европу, что Украина – все же ненадежный транзитер (который позволяет себе выигрывать иски против России в Стокгольме) и заблокировать принятие поправок к газовой директиве под давлением европейского бизнеса.

А вторая, кстати, даже более вероятная причина сегодняшних резких телодвижений «Газпрома», далеко прозаичнее. После вчерашней демонстрации военного оружия сегодня Владимир Владимирович приступил к демонстрации оружия газового. При том, эта демонстрация направлена как на внутреннего потребителя в лице восторженного электората («Нас никто не слышал. Услышите сейчас. Версия 2.0») так и на внешнего потребителя.

Который, конечно, ничего нового не увидит, но, вероятно, поверит, что российский лидер на самом деле сумасшедший и может отколоть любой фортель, поэтому чрезмерное давление на него является вредным для здоровья. Если это так, то война будет долгой и безрезультатной. И уже высказанные ожидания Европейской комиссии на то, что будет создана трехсторонняя переговорная группа, которая все уладит – как это было во время предыдущих «газовых войн», к сожалению, совершенно бесполезны.

Впрочем, Украине безразлично, какая из этих целей является главной движущей силой сегодняшнего спектакля. Важно, что его результатом может стать достаточно быстрый и радикальный отказ от российского «загрязненного политикой» газа. Что, в перспективе, станет концом путинского режима. Ну, и украинской ГТС, не исключено, тоже.

Тарас Паньо, «Depo.Мир»