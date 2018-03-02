Разрыв газового контракта: что задумал Кремль?

Демарш «Газпрома» вне экономики и вне политики, это типичное проявление русского характера. Это реакция обиженного голубятника отрывающего своему голубю голову, да бы он никому не достался.

Заявление «Газпрома» о начале разрыва транзитного договора с Украиной – это типичная российская реакция, суть которой сводится к знаменитой фразы Островского «так не доставайся же ты никому». Экономического смысла в этой истории просто нет и его не нужно искать пишет Вадим Денисенко на страницах «Деловой Столицы».

Что на самом деле стоит за этим всем?

Прежде всего ярость от проигрыша в Стокгольме и желание поднять ставки в торгах с Европой за газопровод Северный поток-2. Во-вторых, это типичная предвыборная история из разряда подъема с колен. И наконец – это просто блеф.

Почему это блеф? Да потому что сейчас, в период острых холодов, «Газпром» вряд ли отключит Европу от газа. А если отключит, может навсегда похоронить «Северный поток-2». Поскольку с таким неожиданным партнером никто не захочет иметь дело.

Итак, что будет дальше? В последующие несколько дней «Газпром» действительно уменьшит прокачку газа, и часть Европы почувствует на себе холод. Далее европейцы поедут в Москву, и после многодневных переговоров россияне «смилостивятся» и начнут качать газ. Мотивация простая – мы (россияне) за европейцев, которые не должны страдать от украинцев.

Далее наступит потепление, и вопрос перестанет быть столь угрожающим.

Есть другая история – она заключается в том, что россияне действительно могут в 2019 г. резко уменьшить транзит через Украину. И это грозит всем нам огромными убытками. И здесь нам нужно уже сейчас думать, где и как закупать газ, и бросать максимум ресурсов на запуск новых скважин и альтернативных видов топлива.

Кроме того, следует знать еще один момент. Ни для кого не секрет, что нынешнее руководство НАК думает над приватизацией (концессией) ГТС и «Укргазвидобування». И, собственно, поднятие цены для населения – это одна из стратегий компании. Благодаря этой цене компания становится сверхприбыльной и привлекательной для инвесторов, которые и должны договориться с россиянами о возобновлении транзита. Это не могут не знать в Кремле, и сегодняшний демарш – это, в том числе, и желание сыграть в эту игру и стать не наблюдателем, а игроком на этом поле. Проще говоря, определить инвестора для будущей приватизации.

Поэтому, учитывая все эти факторы, важно действительно прикрутить немного батареи, понимать, что сейчас цена на газ в Европе резко возрастет, и объединиться элитам внутри страны. Ибо без последнего нам невероятно сложно пройти следующие полтора месяца до наступления тепла.

Вадим Денисенко, «Деловая Столица»