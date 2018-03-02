Новая шестилетка Путина: чтобы все боялись, чтоб не насмехались

О демарше «Газпрома», начале третьей газовой российско-украинской войны в условиях отсутствия кокаина в Кремле, и конечно же о новых «дубинках» Путина, на сей раз даже не надувных, а нарисованных.

События прошедшей недели в Украине, России и мире. Чем запомнится прошедшая неделя и наиболее значимые события этих дней – все это в новом еженедельном видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

«Газпром» проиграл суд в Стокгольме и начал третью газовую войну против Украины — деньги есть, а газа нет; почем кокс для народа; российское счастье при виде ядерного удара по США или почему ракеты Путина лучше, чем у Илона Маска; новый этап торговли оккупированным Донбассом – Путин перестал бояться резни и заговорил о вине России, а также почему россияне начали забывать о деле Немцова.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»