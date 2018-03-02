В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе с 5 марта

В рамках работы ТКГ в очередной раз достигнуты договоренности о прекращение огня на линии фронта между Украиной и ОРДЛО. Перемирие называют всеобъемлющим, устойчивым и бессрочным.

Контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе приняла заявление о перемирии в регионе с 5 марта. Об этом заявил журналистам постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, передает РИА «Новости».

«Сегодня контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердила полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, которое начнется в ноль часов одну минуту 5 марта 2018 года», – заявил он.

По словам Грызлова, в заявлении контактной группы подчеркнута важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, безусловного применения дисциплинарных мер к нарушителям режима.

«Подчеркнуто требование к сторонам конфликта не вести наступательных действий и разведывательных операций, обозначен запрет ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Также стороны готовы соблюдать требование не вести преднамеренных обстрелов гражданской инфраструктуры – школ, детских садов, больниц. Стороны также еще раз заявили о своей общей и твердой приверженности полному выполнению минских соглашений», – сообщил он.

Грызлов также выразил надежду, что это перемирие будет соблюдаться более точно и полно, чем действовавшие в предыдущие периоды, и послужит базой для начала действий по политическому урегулированию конфликта.

РИА «Новости»