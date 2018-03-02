Из-за кремлевских «замороженных конфликтов» нарастает криминальный разгул

По мнению народного депутата Фриз, Россия породила криминально-террористические анклавы через которые влияет на криминогенную ситуацию на пограничных с ними территориях и в странах в целом. Ставится вопрос о том, что необходимо срочно решать проблему всех замороженных конфликтов.

Оккупированные Российской Федерацией территории превращаются в зоны перевалки контрабандных товаров, оружия и теневой экономики, заявила народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко», глава делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз во время выступления на Межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности» в Кишиневе в пятницу.

«На неподконтрольных нам территориях действуют ячейки и центры, занимающиеся подрывной деятельностью против наших стран в интересах агрессора, осуществляют попытки инфильтрации в политическую жизнь с целью изменения внешнеполитического курса, преобразования в сырьевой придаток, ликвидации экономических конкурентов», – написала Фриз на своей странице в Facebook в пятницу.

«Напомнила участникам о том, что за 4 года войны в Донбассе более 10 предприятий, которые находились на оккупированных территориях, были демонтированы и вывезены на территорию России, а еще два десятка порезанные на металл. Очевидно, что все это не имеет ничего общего с «защитой соотечественников». Это бандитизм, превращенный в государственную политику России», – добавила она.

Народный депутат подчеркнула, что оккупированные территории превратились в зоны перевалки контрабандных товаров и теневой экономики.

«По нашим данным, есть основания считать, что те 389 килограммов кокаина российского посольства в Аргентине является каплей в море тех объемов наркотических веществ, переправляются через оккупированные Россией территории Украины и Грузии. В том числе, с использованием каналов российского дипломатического ведомства и МО РФ. Таким образом, поддержка Россией этих конфликтов способствует развитию трансграничной преступности», – написала Фриз.

Украинская сторона выразила особую обеспокоенность вероятностью использования оккупированных территорий Украины, Молдовы и Грузии для осуществления трансферта запрещенных технологий и компонентов, в частности, радиоактивных компонентов и бактериологического оружия.

Парламентарий также отметила, что, несмотря на весь военный потенциал РФ, страны Восточного партнерства не имеют права изменять своим интересам и предавать память тех, кто погиб защищая свою страну, свои национальные ценности, свободы и независимости.

«Мы должны помнить о то, что Давид победил Голиафа. Так же и мы победим в нашей общей борьбе за независимость и право определять наш собственный путь развития. По сравнению с Россией, мы небольшие по размеру государства. Но у нас есть то, чего нет у них – стремление к свободе, демократии и чувство достоинства», – сказала Фриз.

«Гуляй Поле» напоминает, что «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Оценку действий «Газпрома» в Украине озвучили президент Петр Порошенко и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Украины в сложившейся ситуации есть пятидневный план по сбалансированному потреблению и штатной работе газотранспортной системы.

«Гуляй Поле»