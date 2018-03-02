В «Нафтогазе» предлагают Евросоюзу бронировать украинскую ГТС

Речь идет об предоставление мощностей украинской ГТС в аренду европейским компаниям для осуществления транзита газа из России в Европу. Глава «Нафтогаз» Витренко считает это идеальным вариантом для Украины в сложившихся условиях.

Идеальный способ использования мощностей украинской газотранспортной системы – это давать Европе право бронировать ее для поставок газа из России. Об этом в эфире «24 канала» заявил коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

На вопрос о том, нет ли в планах у Украины продать украинскую ГТС западным партнерам, Витренко ответил, что пока о таких планах не слышал.

«Сейчас есть план привлечь иностранного партнера. Объясню, почему это важно – чтобы вообще не иметь дело с «Газпромом». Лучший вариант для Украины, чтобы мощности украинской ГТС бронировали европейские компании», – отметил представитель «Нафтогаза».

Витренко объяснил, что изменится тогда в поставках газа.

«Они будут получать российский газ на границе и это будут уже их проблемы – они забронировали мощность и они платят за тот же транзит. Кроме того, они будут ее получая, отнимать стоимость транспортировки и по такой же цене они смогут перепродавать их Украине. То есть и для нас цена уменьшится и мы будем иметь нормальных цивилизованных партнеров», – пояснил Витренко.

«Если бы европейские компании захотели это сделать, нужно, чтобы они понимали, что с их газом ничего не будет в Украине. Здесь, к сожалению, с репутацией, и из-за российской пропаганды, есть проблемы».

«Гуляй Поле» напоминает, что «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Оценку действий «Газпрома» в Украине озвучили президент Петр Порошенко и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Украины в сложившейся ситуации есть пятидневный план по сбалансированному потреблению и штатной работе газотранспортной системы.

«24 канал»