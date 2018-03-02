Украина подтвердила свой статус надежного партнера, – Порошенко

В тоже время глава украинского государства отметил, что контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» не могут быть разорваны в одностороннем порядке. По мнению Порошенко – «Газпром» не желает выполнять свои обязательства.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза ничего не угрожает. Это президент подчеркнул во время совещания по вопросам энергетической безопасности.
«Мы уверены, что договор не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз подтвердила свой статус как надежного поставщика», – сказал Порошенко.
По словам президента, «РФ и ПАО «Газпром» еще раз продемонстрировали, что только наступает холод, они делают очередные попытки применить поставки газа как механизм политического давления».
Нарада щодо ситуації в енергетичному секторі
Контрактами між "Нафтогазом" та "Газпромом" не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку, і подібні заяви "Газпрому" можуть пояснюватися лише небажанням виконувати свої контрактні зобов'язання.Ми вітаємо заяви наших міжнародних партнерів щодо дій "Газпрому". Вони добре розуміють, хто несе відповідальність за спробу створити кризу. МЗС України проінформував наших партнерів про заходи, які вживатиме наша держава.Україна підтвердила статус надійного транзитера, а «Газпром», на жаль, знову спробував застосувати постачання газу як механізм політичного тиску. У них нічого не вийде! Впевнений, що контракт з «Газпромом» не буде розірвано, а транзиту нічого не загрожує.Хочу заспокоїти українців: енергетична ситуація в країні знаходиться під контролем.#NaftogazWins
Опубліковано Петром Порошенком 2 березень 2018 р.
«Это не пройдет. Украина – надежный партнер», – добавил глава государства.
В тоже время глава украинского государства отметил еще один важный момент — существующие украино-российские контракты не предусматривают одностороннего расторжения.
«Меня проинформировали после очень внимательного изучения контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и РАО «Газпром»: контрактом не предусмотрено его расторжение в одностороннем порядке, и такие заявления «Газпрома» могут объясняться только одним – нежеланием исполнять свои контрактные обязательства», – подчеркнул Порошенко.
Поки «Газпром» намагається використати газове питання для політичного шантажу, «Нафтогаз» закупить додатковий обсяг природного газу у європейських компаній. Наші польські партнери вже підтвердили, що усі необхідні обсяги зараз будуть залучені до цього процесу. Безумовно, що ми абсолютно твердо і спокійно пройдемо цей кризовий період. І ні економіці, ні соціальній сфері нічого не загрожує.
Опубліковано Петром Порошенком 2 березень 2018 р.
Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западне партнеры.
Порошенко одобрил заявление Европейской Комиссии и других партнеров Украины, в частности правительство Германии, по этому вопросу.
«Они понимают, кто ответственен», – сказал Порошенко.
Напомним, «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».
Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.
Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.
По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».
«Гуляй Поле»