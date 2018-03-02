Украина подтвердила свой статус надежного партнера, – Порошенко

Нарада щодо ситуації в енергетичному секторі

Контрактами між "Нафтогазом" та "Газпромом" не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку, і подібні заяви "Газпрому" можуть пояснюватися лише небажанням виконувати свої контрактні зобов'язання.Ми вітаємо заяви наших міжнародних партнерів щодо дій "Газпрому". Вони добре розуміють, хто несе відповідальність за спробу створити кризу. МЗС України проінформував наших партнерів про заходи, які вживатиме наша держава.Україна підтвердила статус надійного транзитера, а «Газпром», на жаль, знову спробував застосувати постачання газу як механізм політичного тиску. У них нічого не вийде! Впевнений, що контракт з «Газпромом» не буде розірвано, а транзиту нічого не загрожує.Хочу заспокоїти українців: енергетична ситуація в країні знаходиться під контролем.#NaftogazWins

Опубліковано Петром Порошенком 2 березень 2018 р.