«Газпром» не собирается прекращать транзит газа через Украину

Несмотря на заявление о том, что «Газпром» разрывает все свои контракты с «Нафтогазом», российская компания не собирается прекращать транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину. Об этом заявил «РБК» официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Если бы это было так, мы бы так прямо сказали», – сказал Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину.

Источник РБК в трейдерской «дочке» «Газпрома» также подтвердил, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс.​

«Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину», – сказал собеседник.

Сам транзитный контракт «Газпрома», как сообщает издание, также не подразумевает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения.

«В случае если стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма», – говорится в тексте соглашения.

Напомним, «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

«РБК»