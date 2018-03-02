«Газпром» не собирается прекращать транзит газа через Украину

Несмотря на заявление о том, что «Газпром» разрывает все свои контракты с «Нафтогазом», российская компания не собирается прекращать транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.
Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину. Об этом заявил «РБК» официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Если бы это было так, мы бы так прямо сказали», – сказал Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину.
Источник РБК в трейдерской «дочке» «Газпрома» также подтвердил, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс.
«Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину», – сказал собеседник.
Сам транзитный контракт «Газпрома», как сообщает издание, также не подразумевает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения.
«В случае если стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма», – говорится в тексте соглашения.
Напомним, «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».
Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.
Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.
По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».
«РБК»