У Украины есть план по газовому конфликту на 5 дней, – премьер-министр

В течение этого срока, Украина сбалансирует потребление газа и выведет газотранспортную систему на штатный рабочий режим. Такой план, по заверению премьер-министра Гройсмана был разработан заранее.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ситуация с газоснабжением будет урегулирована в течение 5-6 дней. Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу.

«Ситуация абсолютно контролируемая. Никаких негативных явлений происходить не будет. Хотя нам нужно ввести ранее запланированный план, предусматривающий экономию потребления, чтобы сбалансировать систему», – сказал он.

«Все технические специалисты работают. План, который был сформирован в таких случаях, вступил в силу. Он вступил в действие на 5 дней. Мы делаем все для того, чтобы ситуацию на вторник включительно вывести на штатный режим», – добавил Гройсман.

Позже он отметил, что «ситуация на вторник, максимум в среду будет стабилизирована».

Напомним, «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

«Гуляй Поле»