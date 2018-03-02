В России заявляют о необходимости выполнения контрактов по газу

Минэнерго РФ и еврокомиссар по энергетики в ближайшее время проведут переговоры по ситуации о разрыве контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом» на поставку газа в Украину и транзита в Европу.

В ближайшее время Минэнерго РФ проведет переговоры с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем по поводу ситуации вокруг контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом» на поставку газа на Украину и транзит в Европу. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает «РБК».

«Мне должен позвонить господин Шефчович. В ближайшее время», – сообщил Новак.

Министр уточнил, что ранее договаривался с ним о регулярных встречах и о встрече после окончательного решения Стокгольмского арбитража.

«Встретимся, обсудим все детали», – сказал Новак.

«Мы исходим из того, что контракты должны исполняться», – добавил он.

Напомним, «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

«РБК»