Заявления «Газпрома» – эскалация и блеф, – замглавы МИД Украины

Своим заявлением «Газпром» разрекламировал себя на весь мир, как ненадежного коммерческого партнера, пренебрегающего нормами права и не уважающего международно признанные арбитражные институции.

Ситуацию с заявлением «Газпрома» о разрыве всех контрактов с «Наафтогазом» прокомментировала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Она считает, что «Газпром» блефует и нагнетает ситуацию. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

«Эскалация и блеф – наша оценка заявлений Газпрома», – пишет она.

«Единственная причина Газпрома говорить о расторжении договора с Нафтогазом — уязвленная гордость руководителя. Потому, за две недели до выборов имеем четкий устоявшийся факт — Газпром должен заплатить нам 2,56 миллиарда», – добавила

Зеркаль подчеркивает, что когда «Нафтогаз» принимал решение подавать иск в арбитражный суд, то в компании осознавал все риски и был готов выполнять решения вынесенное судом.

Ескалація і блеф — наша оцінка заяв Газпрому.Єдина причина Газпрому говорити про розірвання договору з Нафтогазом — ура… Опубліковано Lana Zerkal 2 березень 2018 р.

«Газпром прямо говорит – мы не выполняем решения арбитров, потому что они нам не нравятся. Мы не уважаем правосудие, потому что это не правосудие, если решение не принято в нашу пользу», – подчеркивает Зеркаль.

«Теперь вы знаете, чего стоят соглашения с Газпромом — ничего. Хотя на самом деле мы все знаем это давно. Так же, как ничего не стоят соглашения с Россией. И как такая компания может считаться надежным партнером для любой европейской компании», – отмечает Зеркаль в своем комментарии.

В тоже время, как подчеркивает Елена Зеркаль «Газпром» просто сам рекламирует себя, как ненадежные коммерческого партнер.

«Как надежный партнер может шантажировать весь континент прерыванием поставок в крепкие холода?», – отмечает замминистра.

«Как вообще можно что-то покупать, давать средства и оборудование компании, которая пренебрегает уважением к международно признанной арбитражной институции и нормам права», – подчеркивает она.

Зеркаль в заключение омечает, что «Газпром» четко дает всем понять, что ему ничто не помешает нам сорвать поставки и через «Северный поток».

«Гуляй Поле»