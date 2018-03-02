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Взгляд

Блеф «Газпрома». Как «Газпром» сам себя хоронит

Тарас Клочко, «Деловая Столица»
02 марта 2018

Почему Россия может сама похоронить «Северный поток-2». Идея нахрапом взять Европу, стращая ее расторжением контракта «Газпрома» с «Нафтогазом» на транзит газа, не сулит ничего хорошего ее авторам.

Решение Стокгольмского арбитража от 28 февраля о том, что российский газовый монополист «Газпром» должен НАК «Нафтогаз» более 4,5 млрд. долларов за недопоставленный транзитный газ, в России назвали «странным», «ассиметричным» и основанным на «двойных стандартах» и не придумали ничего лучшего, чем начать очередную «газовую войну», в том числе и против несправедливой, по мнению «Газпрома» Европы, пишет Тарас Клочко на страницах «Деловой Столицы».

Уже под вечер 1 марта «Нафтогаз» сообщил, что «Газпром» отказался поставлять газ Украине, не смотря на уже полученную предоплату. Деньги, правда, россияне вернули, тем не менее первый «газовый удар» по Украине был нанесен. В условиях аномально холодного начала весны замерзающие украинцы должны были, по задумке «Газпрома», прочувствовать весь гнев российского энергетического шантажа.

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Правда, эффект от этого удара оказался не слишком впечатляющим. В Украине где-то прикрутили вентили, параллельно срочно договорившись о поставках газа из Польши. Так что «ледниковый период» в исполнении россиян получился не слишком убедительным.

Однако «Газпром» на этом, разумеется, не остановился и уже 2 марта председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что после решения арбитража продолжение действия контрактов с Украиной «для «Газпрома» экономически нецелесообразно и невыгодно», а потому российский газовый монополист начинает процедуру расторжения действующих контрактов с «Нафтогазом» как на поставки топлива в Украину, так и на его транзит.

Последнее, разумеется, не означает, что «Газпром» закрутит вентиль и Украине, и Европе, а вот немного прикрутить его, чтобы часть европейцев ощутила, чем им грозит столь неуважительное отношение к «Газпрому» и поняла, «кто в доме хозяин», а тем временем начнется процедура расторжения украинских контрактов.

Как видим, ничего нового Кремль предложить не сумел. Все та же игра на повышение ставок, все та же попытка запугивания и газового шантажа. К тому же накануне президентских выборов в России нужно особенно старательно поддерживать имидж «вставания с колен» и «показывания всем кузькиной матери» в первую очередь перед российскими избирателями.

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Тем не менее, в Европе на российский газовый шантаж отреагировали достаточно оперативно и вполне предсказуемо. Еврокомиссия тут же «выразила обеспокоенность» призвала «Газпром» и «Нафтогаз» договориться, учитывая решение Стокгольмского арбитража и даже предложила возглавить «трехсторонний переговорный процесс между Украиной и Россией, который в прошлом уже доказал свою эффективность в решении спорных вопросов».

Какие-то переговоры через некоторое время, конечно, начнутся и россияне Европу без газа все же не оставят под предлогом, дескать, это же не мы ненадежные партнеры, а украинцы. Но Москва будет педалировать вопрос строительства очередного газопровода в обход Украины – «Северный поток-2», чтобы избавиться от «ненадежного» украинского транзита на пути российского газа в Европу.

Однако такая вот попытка взять Европу нахрапом может иметь эффект полностью противоположный ожидаемому россиянами. На «Северном потоке-2», строительство которого Россия тихой сапой продвигает, вопреки санкциям и войне в Украине, может быть поставлен жирный крест. Пока вопрос получения разрешения на строительство «Северного потока-2» пусть и с бюрократическими проволочками, но продвигается в первую очередь благодаря немецким лоббистам. И все выглядит так, что российский проект все же удастся протолкнуть, если Россия будет достаточно настойчива, последовательна и затратит достаточно времени.

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А с назначением новым генеральным секретарем Еврокомиссии Мартина Зельмайра, который известен в качестве достаточно успешного лоббиста «Северного потока-2», шансы россиян протолкнуть свой газопровод заметно возросли. Теперь же, после очередной безумной газовой атаки, естественной реакцией европейцев будет не усиление влияния «Газпрома» на европейские дела, что неминуемо произойдет в случае строительства «Северного потока-2», а наоборот попытка минимизировать зависимость от поставок российских энергоносителей.

А возможностей спрыгнуть с российской газовой иглы с каждым годом все больше и больше. Это и сжиженный газ из США, Катара или откуда-то еще, и газ добытый в самом Евросоюзе, и возобновляемые источники энергии, которые используются все больше и больше, и все развитие энергоэффективных технологий.

Как бы там ни было, а решающее слово в деле «Северного потока-2» останется за Германией. Новое правительство Ангелы Меркель пока лишь в стадии формирования, и в вопросе российского газопровода достаточно осторожно, с одной стороны непосредственно Германии российский газопровод несет прямую финансовую выгоду, но с другой чреват политическими осложнениями, в том числе и с соседями по восточной Европе.

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Да и среди немецких политиков в этом вопросе не наблюдается единодушия. Нынешний российский демарш в этих условиях играет на руку как раз противникам «Северного потока-2» среди германского истеблишмента. Их аргументы о том, что вести дела с сегодняшней Россией, которая не только агрессор и оккупант, но и использует поставки энергоносителей для политического шантажа, будет достаточно сложно опровергнуть.

Тарас Клочко, «Деловая Столица»

Tags: "Северный поток-2", Nord Stream 2, Газпром, ЕС, НАК Нафтогаз, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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