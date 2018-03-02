Янукович в ТАСС уполномочен заявить. Для чего Путин дал слово беглецу

«Никто мне сейчас не позавидует», – говорит беглый экс-президент Украины, как бы перефразируя свою же давнюю шутку, обращенную в адрес тогда еще журналиста Мустафы Найема − «Я вам не завидую».

И что тогда при этих словах верилось вечно врущему политику, что сейчас в секунды произношения этого тезиса пенсионеру верится. На чужбине, под контролем спецслужб государства-агрессора, власти которой давно не скрывают отвращения к персонажу, судим и под следствием на родине, и под угрозой лишения опеки, а то и выдворения в Украину, пишет Вадим Довнар на страницах «Беларускай праўды».

Ну да, «Мивину» он пока не ест, в секенд-хендах не закупается, иногда еще и рот позволяют открыть для обращения к «граду и миру». Да и то, не от себя, а по поручению и написанному. А ведь было же время…

Казалось бы, этот человек в политике уже – ноль. Более того, его ненавидят и (или) испытывают, как минимум, брезгливость к нему. Причем, как те, кто не принимал его с момента появления в истеблишменте, так и те, кто голосовал за него десятилетия, а в 2010 сделал его президентом.

Даже многие бывшие многолетние соратники считают Януковича трусом и предателем, о чем не стеснялись публично признаваться под телекамеры. Его косноязычие, как можно было бы предполагать, теперь интересует только стороны процесса о государственной измене, идущем в киевском суде. Однако время от времени этот «живой и легитимный» все же появляется с набором банальностей в больших охраняемых ФСО конференц-залах (на этот раз в крупнейшем государственном агентстве ТАСС) и десятки федеральных (и не очень) СМИ (и не совсем) транслируют его откровения на миллионные аудитории.

Спрашивается, зачем?

Ясно, что не по своей воле. По чьей? Банально: тех, благодаря кому он успешно покинул Украину и, исчерпав законный срок пребывания в 180 дней, находится в России, хотя, по словам ВФЯ и не имеет российского гражданства. Впрочем, его слова – это слова ФСБ, известной своей «правдивостью». Тем и могут быть интересны отдельные изречения этого отставника на крючке. Что же мы услышали кроме нагромождения бреда вроде всяких «в Украине экономическая катастрофа», «массовые убийства журналистов» и «грузинских снайперов на Майдане»?

Наиболее показательна тут попытка оправдать (и себя и авторов) факт появления 1 марта 2014 года «обращения президента Януковича» к президенту Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины. Именно этим документом посол РФ Виталий Чуркин размахивал в Совбезе ООН. Сейчас Федорович спустя четыре года вспомнил, что, оказывается, просил ВВП о «миротворческой полицейской миссии» и… «проинформировать мировое сообщество о том, что произошло в Украине».

“Единственное, что они сделали, они проинформировали мировую общественность в ООН через своего посла Чуркина. Но это заявление мое, оно носило чисто информационный характер и больше никак не использовалось”, – сказал беглый президент.

Но бумага всё помнит: «… обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

Таким образом, очевидно, что та переписка Януковича с Кремлем очень волнует теперь Белокаменную. То есть, Путин пытается разорвать цепочку: письмо Януковича – использование войск РФ на Донбассе – российский выстрел из «Бука» по малазийскому «Боингу». Конечно, нам неизвестно, своей ли смертью умер господин Чуркин, но то памятное его выступление, где, объясняя легитимность действий РФ в Украине, он ссылался на письмо «легитимного» руководству РФ, Москва предпочитает стереть из памяти всех. Да и такой свидетель для бедующего суда в Гааге не нужен. Но с мешающим человеком решить проблему проще, чем с вагоном фото и видео, разошедшихся по всему миру.

Остается добавить, что в конце 2015 г. скоропостижно и загадочно, якобы от сердечного приступа скончался 59-летний генерал-лейтенант Игорь Сергун – руководитель главного разведывательного управления РФ, заместитель начальника генштаба ВС РФ. Он отвечал за деятельность офицеров ГРУ на оккупированном Донбассе, лично возглавлял многие военные операции оккупантов и в подробностях знал о том, как был сбит “Боинг” рейса MH17. И, как по-хорошему, Януковичу бежать бы побыстрее от своих благодетелей, но он, как видим, пока предпочитает пускать заказную пыль в глаза.

Анализируя прочие тезисы «конторы», закинутые сегодня в общественную плоскость, можно также сделать вывод о том, что спецслужбы РФ собираются использовать компромат на людей, которые помогали Кремлю во время Оранжевой революции и Революции Достоинства, но на данный момент инфильтрировались в вертикаль власти в Украине. Цель такой акции – пресс-конференции Януковича − запугивание и давление на пассивных в последнее время “друзей РФ” в Украине.

Обострение конкуренции в российской элите на фоне президентских выборов в РФ актуализирует угрозы для Украины, потому что в условиях нынешней российской политической парадигмы именно смена власти в Украине рассматривается в середине российского эстеблишмента как эффективный инструмент борьбы за власть. При таких условиях не исключается применение Кремлём более решительных действий на украинском направлении, среди которых в ближайшем времени наиболее реалистичным является усиление гибридного давления.

В этой связи интересно недавнее высказывание депутата Госдумы Алексея Журавлева (единственный от партии “Родина” вице-премьера по оборонке Дмитрия Рогозина) о том, что, почему для РФ выгоден «более радикальный президент, чем Порошенко»: «Ожидать, что Украина станет дружественной, братской, и даже не нейтральной, уже не приходится. Говорить о том, что сейчас придет какой-то пророссийский президент тоже не приходится. Но для нас это и неплохо. Для нас важнее, чтобы пришел даже более радикальный президент чем Порошенко.

Почему? Вот заметьте. Трамп, например, пришел и Америка по отношению к нам значительно жестче, чем при Обаме. Но что нам это позволило? Когда он стал пересматривать договоренности не только с нами, но и со всеми, появляется система маневра, единая западная линия фронта перестала существовать», − сказал он.

«Точно также в Украине. Если придет более радикальный, для нас, как ни странно, это выгоднее, поскольку он не сможет консолидировать общество. Региональная политика, которую мы должны проводить – не общеукраинская идентификация, а региональная. Она сможет настроить, как минимум половину граждан, а я думаю, что большинство, пророссийски. И он ничего не сможет сделать, чтобы управлять этой страной. На мой взгляд, для нас это намного интереснее», − добавил Журавлев.

Неизвестно, разделяют ли такую позицию в разных башнях Кремля. Сложно сказать за год до президентских выборов в Украине, кто мог бы стать этим «более радикальным» из нынешних топовых политиков, как и отрицать слабую предсказуемость украинской политики вообще. Однако в свете данного высказывания весьма убедительной представляется версия публициста Виталия Портникова о том, что главный тезис сегодняшнего выступления Януковича − это о намерении предложить президентам США и России план мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Дескать, московские кураторы намерены отправить Виктора Федоровича на временно оккупированные территории, продемонстрировав некий компромисс и готовность договариваться не посредством никем не избранных боевиков, причастных к катастрофе МН-17 и прочим преступлениям, а того, чья легитимность никем не оспаривалась на протяжении 2010 – начала 2014 годов и в нынешней войне непосредственно участия не принимавшего. (Любят его там – не любят – значение не имеет, чай не на выборы идти, да и все под контролем).

Такая кадровая рокировочка позволит в частности создать вид, например, объединения нынче несколько враждующих между собой «ДНР» и «ЛНР» в такой себе «предвестник Новороссии» с местным «во главе». При грамотной информационной подаче во всех утюгах «Русская весна» получит новое дыхание, разочаровавшиеся коллаборационисты − подтверждение, что Кремль их не только не слил, но и «что-то готовит», а недовольные властью граждане (среди которых также немало скрытых предателей) из других областей − «альтернативу» «власти олигархов»

Что ж, полтора часа аренды зала агентства ТАСС того стоили.

Вадим Довнар, «Беларуская праўда»