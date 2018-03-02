Россияне не смогут покупать украинские предприятия

Глава государства Петр Порошенко поставил свою подпись под законом о приватизации, запрещающим России участвовать в покупке украинских предприятий

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

«Президент на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации. — Государство агрессор не имеет права принимать в ней участие», — написал он.

Напомним, в четверг, 1 марта, Совет национальной безопасности Украины по указанию Порошенко продлил санкции в отношении украинских банков с российским капиталом.

«ДС»