Еврокомиссия встревожена газовой войной России с Украиной

Европейская комиссия обеспокоена в связи с ситуацией вокруг поставок газа и транзита из России в Европу

Об этом говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича.

В заявлении отмечается, что власти Украины проинформировали комиссию о возможной чрезвычайной ситуации в украинской ГТС.

По мнению комиссии, такая ситуация сложилась по трем причинам:

— непрерывно низкое и переменное давление в газопроводах из России в Украину для транзита в ЕС. Это явление не новое, однако в нынешних условиях (низкие температуры, высокий внутренний спрос на газ, ожидаемый прямой импорт из России) низкое давление в системе транспортировки газа становится особенно проблематичным;

— отсутствие прямых поставок от «Газпрома» «Нафтогазу». Комиссия считает, что компаниям не удалось договориться об условиях импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитражного трибунала, которое привело к отказу от поставок природного газа даже в объемах, за которые «Нафтогаз» внес предоплату;

— увеличение реверсных потоков с ЕС в кратчайшие сроки является сложным из-за напряженной ситуации на спотовом рынке (низкие температуры по всему ЕС) и трудности в техническом перераспределении потоков в рамках газотранспортной системы.

По мнению Еврокомиссии, эта ситуация вызывает опасения не только по поставкам природного газа в Украину, но и, возможно, также по транзиту газа в Евросоюз.

«Комиссия призывает все заинтересованные стороны, компании и соответствующие министерства Украины и России найти немедленные решения в соответствии с постановлением Стокгольмского арбитражного трибунала», — говорится в сообщении.

Еврокомиссия также готова возглавить трехсторонний переговорный процесс между Украиной и Россией, который в прошлом уже доказал свою эффективность в решении спорных вопросов. С этой целью вице-президент Шефчович позвонит министрам энергетики Украины и России, чтобы оценить ситуацию и договориться о необходимы следующие шаги.

«Важно, чтобы и Россия, и Украина подтвердили свои позиции надежного поставщика и страны-транзитера газа, как это происходило в последние годы», — отмечается в заявлении.

«РБК-Украина»