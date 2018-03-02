Польша будет поставлять газ «Нафтогазу»

Украине удалось оперативно договориться о поставках газа с Польшей после отказа российского монополиста «Газпром» поставлять голубое топливо

Об этом говорится в сообщении на сайте польской компании PGNiG.

«НАК «Нафтогаз Украины» и польская PGNiG подписали контракт на срочных поставок газа после вчерашнего решения «Газпрома» отказаться от поставок газа «Нафтогазу», которое состоялось на следующий день после объявления о решении Стокгольмского трибунала», — говорится в сообщении.

Как сообщается, контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 млн. куб м. Поставка началась сегодня в 6 утра через узел Германовичи, соединяющий польские и украинские газотранспортные системы.

Как сообщалось, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания начинает процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом».

Представитель НАК «Нафтогаз Украины» в свою очередь сообщил, что компания не получала от российского «Газпрома» документы о расторжении контракта на куплю-продажу и транзит газа по территории Украины.

PGNiG