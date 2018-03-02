«Газпром» расторгает все контракты с Украиной

«Газпром» объявил, что незамедлительно расторгает все контракты с Украиной. По словам главы компании Алексея Миллера, речь идет о расторжении не только контракта на поставку газа украинским потребителям, но и договора на транзита газа в Европу. Документы должны были действовать до конца 2019 года.

На такой шаг компания пошла после решения Стокгольмского арбитража.

«Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным. «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», — пояснил Миллер.

Ранее министерство энергетики и угольной промышленности Украины ввело временные ограничения на потребление газа до 6 марта из-за дисбаланса в 15-20 миллионов кубов в сутки, передает «Украинская правда».

Из-за ограничений работу приостановили школы и вузы. В домах с централизованным отоплением понизят температуру. «Нафтогаз Украины» также призвал людей, «у кого есть котлы», снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса. По подсчетам компании, это позволит сократить потребность в газе на 8-9%.

Накануне «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину, хотя украинская сторона внесла предоплату. Свои действия «Газпром» объяснил отсутствием одобренного обеими сторонами дополнительного соглашения к ранее подписанному контракту. «Укртрансгаз» предупредил власти Евросоюза о возможных перебоях в поставках.

Напомним, 28 февраля арбитраж Торговой палаты Стокгольма обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 млрд долларов за недопоставку транзитного газа. При этом, учитывая другое решение, согласно которому украинская сторона должна передать российской компании 2 млрд долларов, «Газпром» будет должен 2,56 млрд.

РБК