Российский депутат рассказал, почему для РФ выгоден «более радикальный президент, чем Порошенко» (ВИДЕО)

Россия заинтересована в том, чтобы к власти в Украине пришел более радикальный президент, чем Петр Порошенко.

Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев (единственный от партии «Родина» вице-премьера по оборонке Дмитрия Рогозина).

«Ожидать, что Украина станет дружественной, братской, и даже не нейтральной, уже не приходится. Говорить о том, что сейчас придет какой-то пророссийский президент тоже не приходится. Но для нас это и неплохо. Для нас важнее, чтобы пришел даже более радикальный президент чем Порошенко. Почему? Вот заметьте. Трамп, например, пришел и Америка по отношению к нам значительно жестче, чем при Обаме. Но что нам это позволило? Когда он стал пересматривать договоренности не только с нами, но и со всеми, появляется система маневра, единая западная линия фронта перестала существовать», − сказал он.

«Точно также в Украине. Если придет более радикальный, для нас, как ни странно, это выгоднее, поскольку он не сможет консолидировать общество. Региональная политика, которую мы должны проводить – не общеукраинская идентификация, а региональная. Она сможет настроить, как минимум половину граждан, а я думаю, что большинство, пророссийски. И он ничего не сможет сделать, чтобы управлять этой страной. На мой взгляд, для нас это намного интереснее», − добавил Журавлев.

«Гуляй Поле»