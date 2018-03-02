Заставят ли Украину платить РФ за энергоблокаду Крыма

Агентство РИА «Новости» сообщило, что самозванные власти оккупированного Крыма планируют направить в украинские суды десятки исков с требованием возмещения ущерба из-за энергетической блокады полуострова. Об этом нам сообщил «руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве» Александр Молохов. «Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута. Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление», — сказал он.

Можно было бы подумать, что крымские Аксёновы-Константиновы просто решили «ловить момент». Для тех, кто хочет выслужиться перед путинским режимом, главным всегда было участие в авантюрах, доводя порой процесс до абсурда. Стоит в Кремле чихнуть, и верные прихлебатели уже корчатся в конвульсиях. Наглядный пример, Поклонская с ее мракобесием. Только окрик от «самого» смог прекратить ее демонстрацию приверженности «православным ценностям». Тем более, что экспертный совет по международно-правовым вопросам в крымском «правительстве», которое само по себе создалось в результате грубого нарушения международного права — это нонсенс, а не субъект правовых отношений.

И все же, я бы не спешила отмахиваться от сообщения. Ведь истцами будут выступать не российские оккупанты и не марионеточное «правительство Крыма», а украинские граждане и предприятия, которые остались на оккупированной территории. Если учесть, что до 1 декабря 2015 года между Украиной и оккупированным полуостровом действовал договор, в котором фигурировало украденное предприятие «Крымэнерго» и то, что в связи с подрывом опор 20 ноября 2015 года, «как бы контракт» был сорван за 10 дней до окончания срока действия, о чем тогда кричала российская оккупационная администрация — оккупационные власти вполне могут попытаться доказать в судах, что Украина нарушила взятые на себя обязательства.

Для того, чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к постоянному представителю президента Украины в Автономной Республике Крым Борису Бабину.

«Честно говоря, у меня это сообщение вызвало большое беспокойство», — сказал он. По словам Бабина, Украина уже сталкивалась с подобной ситуацией ранее. «Мы уже видели попытки подавать в украинские суды иски от имени каких-то фейковых структур, несуществующих физических лиц с придуманными именами, с требованием возмещения мифических убытков из-за прекращения поставок воды Северо-Крымским каналом».

Электричество, как считает Бабин, может быть следующим шагом: «Из основных угроз на сегодняшний день можно выделить две. Первое — отсутствие координации между определенными государственными органами, которые должны иметь общую позицию и защищать интересы Украины. Речь о судах, правоохранительных структурах и органах исполнительной власти, которые должны иметь общую позицию по данному вопросу. И второе — это уже имеющиеся негативные примеры, когда украинские суды удовлетворяли требования оккупационных властей, подающих иски на Украину в украинские же суды.

«Сложно сказать по каким причинам: коррупция, невежество или страх судейского корпуса, но уже сегодня можно сказать, что есть ряд решений, прямо связанных с оккупаций Крыма, где украинские суды вынесли решение в пользу агрессора», — говорит постоянный представитель президента Украины в Крыму.

Давайте представим себе, что будет, если завтра появится судебное решение о незаконности прекращения поставок электроэнергии в оккупированный Крым. Сразу же появятся люди, которые начнут требовать: «Давайте выполнять решение суда, давайте включать свет на оккупированные территории, пускать воду». По словам Бориса Бабина таким может быть первый этап плана тех, кто задумал завалить Украину исками. Второй этап — скорее пропагандистский. Признают ли украинские суды убытки крымчан от блеэкаута или нет, всегда остаётся возможность идти дальше в международные инстанции.

Относительно такого развития событий постоянный представитель президента Украины в Крыма говорит: «Украина имеет более-мнение слаженную позицию по линии МИД, и по линии Минюста и обыграть Киев в международных судах будет очень сложно, и они (оккупационные власти — Ред.) это знают».

Бабин считает, что в худшем случае, даже если ЕСПЧ примет к рассмотрению иски физических или юридических лиц против Украины — о том, чтобы истцом в международном процессе выступало государство-агрессор не может быть и речи — это будет долгий судебный процесс, который может затянуться на несколько лет. Так как ЕСПЧ не является арбитражем, доказать в нем, что нарушителем прав была Украина, в условиях, когда, в соответствии с международными нормами, именно страна-оккупант несет ответственность за происходящее на оккупированных территориях, по мнению Бабина, будет очень и очень сложно.

По его словам, регулярные заявления российской стороны о международных инстанциях в которые страна-оккупант планирует подавать иски против Украины — это дешевый пиар, рассчитанный на невежество российского обывателя. А вот то, что оккупационные власти хотят победить в судах Украины — это тревожный сигнал, который не стоит оставлять без внимания. Сразу после появления сообщения, постоянное представительство президента Украины в Крыму провело совещание с соответствующими государственными органами. «Сейчас мы будем формировать общую позицию по этим готовящемся судебным процессам. И уж поверьте, наших неуважаемых «друзей» ждёт много юридических сюрпризов», — заверил он.

Основная причина, объявленной Россией «судебной атаки» заключается в том, что Украина представляя свою позицию в международных инстанциях и добивается успеха. Им необходимо показать своему населению хоть что-то, а также создать шум на международных площадках. Этим оккупанты заманивают доверчивых крымчан. Цель — создать себе имидж защитника прав русскоязычного населения Крыма, страдающего от жестоких украинцев.

Лариса Волошина, «Деловая столица»