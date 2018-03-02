Янукович утверждает, что в марте 2014 года просил Путина о «полицейских – миротворцах» в Крыму

Обвиняемый в государственной измене беглый экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет, что в своем обращении к президенту РФ просил рассмотреть возможность ввести в Крым полицейскую миротворческую миссию.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, передает «Украинская правда».

«Путину я написал обращение. В этом обращении я ссылался на договор о дружбе и взаимопомощи между Украиной и Россией. Я предложил провести консультации и вносил предложение о введении полицейской миротворческой миссии», — сказал Янукович. Он добавил, что в письме к Путину была и вторая просьба – проинформировать мировое сообщество о том, что произошло в Украине.

Ранее СМИ опубликовали копию письма беглого экс-президента Украины Виктора Януковича к главе РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. Генеральная прокуратура получила копию заявления в то время президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести российские войска в Украину.

«Украинская правда»