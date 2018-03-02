Янукович научит Трампа и Путина, как остановить войну на Донбассе

Беглый экс-президент Виктор Янукович обратится к США и России с предложениями по прекращению войны на Донбассе

Об этом он заявил на пресс-конференции в России.

«Я планирую в ближайшее время обратиться к государствам-гарантам, подписавшим соглашение от 21 февраля 2014 года, и к государствам, которые играют ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе — США и России», — сказал Янукович.

«Предметом моего обращения станут предложения по поиску путей прекращения войны на Донбассе и началу ликвидации последствий произошедшего, восстановлению инфраструктуры, оказанию помощи пострадавшим людям», — пояснил он.

«ДС«