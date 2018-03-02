Мингарелли утверждает, что не называл «идиотами» тех, кто не видит реформ в Украине

Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли опроверг сообщения в СМИ, что назвал «идиотами» тех, кто не замечает реформ в Украине

Об этом он заявил на 14-й инвестиционной конференции, организованной инвесткомпанией Dragon Capital.

«Я хочу сказать, что моя цитата об идиотах, которые не видят реформ, не соответствует действительности. Я такого не говорил. Скорее всего, мои слова были очень вольно переведены с дипломатического языка», — сказал Мингарелли.

В то же время посол ЕС не стал преувеличивать успехи в проведении реформ в Украине.

«Дело в том, что вы должны существенно ускориться. Реформы нужны делать быстрее, чтобы доказать молодым украинцам, что у них есть будущее в Украине», — пояснил он.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли считает, что те, кто не видит реформ в Украине — «или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения».

Об этом Мингарелли якобы заявил во время конференции «Итоги имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом по 2017 и дальнейшие планы».

«Украинская правда«