Культурно разорвать. По шву

Лично я отписался от ютуберов, которые не столько представляют «русский мир», сколько вообще являют собой «русское» культурное пространство. Причём не из патриотизма. Просто в какой-то момент пришло осознание вторичности всего, что там происходит. Наверное, не стоит напоминать о том, что все более или менее популярные российские YouTube-каналы оригинальностью не блещут. В 100% случаев это доместифицированная версия уже существующих на Западе идей и форматов. Ну так ведь? Причём аналогат имеет единственное преимущество — язык. Всё. В остальном он заметно уступает оригиналу.

Это касается всех поголовно Дудей с Бэдами и прочим «непотрібом». Они… Ну как вам сказать… Они слишком уверенно выдают себя за ориджинал. Такой пафос всё портит. (Не удивлюсь, если скоро мы услышим, что вот они и есть основоположники тех жанров, в которых работают. Лол!).

И так было всегда. С похожих позиций стартует «золотой век» имперской культуры (уже достаточно было об этом говорено). «Серебряный век», модерн — та же ситуация. Россияне просто берут и адаптируют жанры, формы. Да и содержание, в немалой мере. Это их трёхсотлетний modus operandi, прочный фундамент всего, что столетиями делалось в культурном пространстве империи.

Но, как вы понимаете, проблема совсем не в этом. Если вы когда-нибудь сталкивались с переводом, то наверняка знаете, что другой язык по-настоящему не переводим. Каждый язык и каждая культура — неповторимы. Найти в своём языке и культуре ресурсы для адекватного отображения прочитанного и понятого — невозможно. На преодоление этих трудностей могут уходить столетия. В своё время подобный процесс протекал между греческой и римской культурами. И то, читая современный словарь непереводимостей, понимаешь, как важно знать язык, контекст и культуру источника. Именно в этом и заключается огромный «грех» России — она всегда стремилась выступать неким экраном-ретранслятором достижений высокой культуры и технологий Запада. Культуртрегером для всех, кто находится в зоне её влияния. Это вполне рациональная имперская стратегия — сделать из себя хаб, с помощью которого тунгус, киргиз и прочий этнос будет приобщаться к высокому. Дёшево, эффективно, умно. И сейчас Россия продолжает стремиться именно к этому — сохранить монополию на представление источников.

При этом качество не важно. Читая Ницше в оригинале, вы с ужасом обнаружите, что у россиян нет перевода трудов Ницше. Есть приблизительный пересказ. Там многое сделано по принципу «тут перекладаю, а тут рибу загортаю». Такая же ситуация (о ужас!) с Марксом. С античным наследием. Мой преподаватель высказывался об этом так: «Взагалі, мені здається, що окремі праці давніх авторів перекладали студенти початкових курсів університетів». Такая же ситуация и с трудами мыслителей нового времени (например, Хайдеггера). Несть им числа. Громадный компендиум мировой мысли переведён из рук вон плохо, особенно по современным меркам. Есть выдающиеся исключения, но в основном всё, что было сделано в РИ и СССР, нуждается в радикальной переработке и исправлении.

И вот здесь и «постають питання» культурных разрывов по швам. Знаете ли вы о переводах Аристотеля на украинский язык? Всего, полностью, и не трудом автодидактов? Платон? Средневековая мысль? Немцы-классики? Гегель там, Фихте, Шеллинг например? (Над Кантом, слава Богу, работают. Декарт тоже есть — «трилингва» его «Медитаций» недавно вышла в издательстве «Дух і літера»).

Если и начинать, то не с YouTube. Наши студенты в национальных «вишах» вынуждены читать источники по весьма посредственного качества переводам російською. Сегодня, набирая текст курсовой (даже после скачивания оной), нужно всё «перефразувати українською, розкривши дужки, бо подвійне цитування — це нонсенс». И это будет похуже всех Ублю-Дудей с Гнойными-Гиркиными вместе взятых. Украинские студенты изучают мировые мысли через тусклый, расплывчатый, прыгающий и мигающий экран слабых, неадекватных ресурсов имперской культуры. Настоящее богатство мира — от античности до постмодерна — течёт мимо и мало что оставляет в молодых головах.

Поэтому профессия, которая определит будущее Украины — это переводчик. Профессионал и фанатик, знающий койне и латынь, арабский и арамейский, старофранцузский и староанглийский. Немецкий Вены 1920-х и немецкий Йены и Берлина 1800-х. Им предстоит научить нас говорить українською, делать ролики на YouTube, писать посты в Facebook, снимать кино и писать фантастику. Без них никак. Боже, бережи перекладачів.

Данный такс является продолжением темы, поднятой Виктором Трегубовым в статье «Пирожки с плевками и культурный разрыв».

Александр Иванюта, «Петр и Мазепа»