Шагом марш на тот свет. Нацлидер зовет

В такие минуты интересно наблюдать за лицами.

Вот они сидят, приглашенные в Манеж послушать Путина, и хлопают глазами, ушами и руками, покуда лидер нации задвигает им про расширение пространства свободы, достаток в российских семьях, активную поддержку материнства и детства, адресную помощь и обновление структуры занятости. Свободы не будет, денег мало, отстали мы при нынешней власти навсегда, это и в зале некоторые осознают, но в лицах внимающих посланию доверчивое благодушие. В конце концов не для того они собрались, чтобы печалиться о грядущем, но для того, чтобы послушать оратора и наградить его аплодисментами. К тому же скоро выборы, из-за которых любимый президент, хитрец этакий, и перенес послание на март. Вероятно, это его первое и последнее прямое обращение к электорату перед неминуемым триумфом, и надо поскучать, изображая радость.

Но вот он заговаривает про ядерную войну и час без малого толкует про всякое вундерваффе, а на громадном экране за его спиной в режиме компьютерной стрелялки ядерные ракеты стирают Землю с лица земли — и камера выхватывает в зале лица совершенно иные. В тот момент, когда надо рукоплескать, поднимаясь с кресел в едином порыве, диапазон велик — от свирепой холодной злобы до истеричного ликования. Когда же зрители просто внимают Путину, пытаясь осмыслить увиденное и услышанное, на лицах сплошная тупость. Но и тут имеется своя градация.

Тупые от рождения азартно пережидают момент, готовые в любую секунду вскочить с места, зайтись в овациях и восторженных криках. Однако заметны и внезапно отупевшие, как это случается с умными людьми, когда им вдруг ни о чем не хочется думать. Их гораздо меньше, чем твердолобых фанатов национального лидера, и через минуту, когда толпа сольется в экстазе, их уже не отличить от прочих, но они есть.

Нечто подобное мы скоро будем наблюдать на выборах. Более или менее подавляющее большинство проголосует за Владимира Владимировича. Осознанно или потому что пригнали на участок. Кто-нибудь, на свой лад толкуя и исполняя гражданский долг, выберет отвратного клоуна, доброго сталиниста, злого сталиниста, древнего либерала или молодую либералку. Остальные вообще не придут, откликаясь на призыв Навального либо не внемля ничьим призывам. То есть Путин неизбежен и вчерашняя его речь, самая безумная за все десятилетия царствования, не помешает ему и дальше сидеть на шее многонационального благодарного российского народа и проводить ту политику, о которой он столько всего поведал вчера. Сильно привирая насчет завтрашних экономических прорывов. Откровенно и честно выбалтывая свои планы насчет взаимоотношений с Европой и Америкой.

Вот и хочется спросить их всех, безнадежно тупых и временно отупевших по ходу чтения президентского послания. А также прочих дорогих соотечественников, исчисляемых десятками миллионов и желающих отдать голоса нерушимому блоку этого человека с ядерными гиперзвуковыми тараканами в его голове. Ребята, вы Путина внимательно выслушали? Вы правильно поняли, что он вам послал? Вы реально готовы, как те малыши, распевающие жуткую депутатскую песенку, лечь костьми в последнем бою за дядю Вову?

Ну да, не врать он не умеет и даже в сакральных для него видеороликах, посвященных уничтожению человечества, использованы кадры одиннадцатилетней давности, и никто, начиная с Шойгу, не поручится, что хоть одна из этих нарисованных ракет взлетит, а взлетев, не поразит Воронеж, — но в главном-то он не лукавит. Владимир Владимирович действительно ощущает себя очень крупным бесом, управляющим мировыми процессами, и если ему покажется, что пришла пора придавить ядерную кнопку, он едва ли станет противиться этому желанию. И ежели рядом с ним не окажется никого, способного его переубедить теми или иными методами, как не нашлось никого в зале, сумевшего хотя бы удержаться от бурных рукоплесканий, — то пиши пропало. Вы, ребята, уверены в том, что вам жить надоело, и детям вашим, и внукам? У вас точная информация?

Американцы, как и положено коварным врагам, реагируют сдержанно, но только потому, что не любят, в отличие от Путина, впустую растрачивать слова. Тем более столкнувшись с угрозой экзистенциальной. Бывает, они отвечают делом, как недавно в Сирии, где за брутального дядю Вову уже полегло немало взрослых, неплохо вооруженных российских граждан. И если надо, то могут повторить, но теперь уже с оглядкой на видеоролики, на одном из которых путинская ракета поражает любимую американским президентом Флориду.

Ибо в ядерной войне, в которой обе стороны почти одновременно нападают друг на друга, не может быть победителей. В войне между сверхдержавами, в которой посредством превентивных массированных высокоточных ударов одна из сторон уничтожает ядерные силы противника, победитель не исключен. Пытаясь запугать противника и весьма достоверно описывая грядущий апокалипсис, Путин играет с огнем и подставляет свою страну. При хладнокровном Обаме это ему сходило с рук. Трамп куда более впечатлителен.

Собственно, еще не поздно переломить сценарий, предложенный всем нам человеком, без которого нет путинской России. Это касается избирателей и в еще большей степени людей, составляющих политические элиты РФ. Не обделила же их природа чувством самосохранения, даже тех, кого обделила мозгами. Еще есть время окончательно постичь, что ныне лежит на весах и что мы себе выбираем 18 марта. В ином случае, дозволив ему править страной ближайшие шесть лет или сколько там судьба ему и нам отмерила, мы вступаем в область смертельного риска — и для себя, и для всех людей на земле. Разум подсказывает, что деваться некуда и в эту русскую рулетку человечеству придется сыграть. Сердце верит, что отупевшие соотечественники скоро прозреют и выход все-таки найдется.

Илья Мильштейн, Грани.Ру