Так сказал президент. Тезисы и умолчания послания

1 марта Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию РФ, которое считается экспертами его программой на президентских выборах.

У режима с его пропагандой есть одна системная проблема: лидер выступает с различного рода посланиями существенно чаще, чем в стране могут происходить какие-либо заметные изменения. Отсюда совершенно объективно складывающееся впечатление, что он говорит одно и то же. А что он еще может говорить? Страна-то одна и та же! А выступать с посланиями надо – работа такая.

Теперь о самом выступлении. Еще до его начала было ясно, о чем будет идти речь. О том, что мол страна развивается, что санкции её не сломят, а, наоборот, консолидируют и пойдут на пользу экономике, которая также консолидируется и практически уже импортозаместилась. Бизнес из патриотических соображений возвращает «наворованное» из офшоров в страну и спешит выплатить невыплаченные ранее налоги, в результате чего собираемость значительно повысилась, и в бюджет поступает вполне достаточно средств. Это позволяет решить крупные социальные задачи – например, повысить МРОТ до прожиточного уровня, снизить ставки по ипотеке, раздать еще больше квартир военнослужащим, снизить административное давление на малый и средний бизнес, который, опять-таки движимый патриотическими соображениями, выходит и будет продолжать выходить из тени. И, поскольку ни сам президент, ни его ближайшее личное и деловое окружение в московские продуктовые магазины не ходят, лидер расскажет Urbi et Orbi, что инфляция в стране достигла рекордно низких отметок и будет продолжать снижаться…

Еще раз — это было ясно и ДО появления Путина в эфире.

Теперь о том, что еще прозвучало в выступлении. Ключевыми задачами страны Путин назвал развитие – преодоление технологического, научного, цивилизационного отставания (да, он это произнес это запретное слово). По его словам, это вопрос сохранения суверенита и залог самого существования страны.

Второе положение – это беспрестанный, невиданный, колоссальный рост боевой мощи. При этом Путин заявил, что за последние 30 (это он от скромности, на самом деле он имел в виду 18-20 лет!) Россия прошла путь развития, на который другим странам понадобились века. Не хочу укорять главу государства в поверхностности знаний из всеобщей истории, но тезис для живущих внутри страны более чем сомнительный, заставляющий вспомнить слова Ангелы Меркель об особой искусственно созданной реальности.

Что касается цивилизационного отставания, то у меня крепнет впечатление, что Путин прекрасно понимает, что он возглавляет страну в принципе неспособную к цивилизационному развитию, но ни признать это для самого себя, ни тем более публично заявить об этом не может – условия рабочего контракта не позволяют.

А значит надо обозначить тот рычаг, который, согласно тезису Архимеда, перевернет эту реальность. Ну а тут даже и искать долго не надо! Все уже наработано и сказано в советско-брежневскую эпоху. Этот цивилизационный рычаг – развитие ВПК. Это развитие потянет за собой всё и станет тем локомотивом, который поднимет, наконец, Россию до цивилизационных высот. Как это знакомо человеку, который, подобно автору этих строк, в небогатые студенческие годы подрабатывал в обществе «Знание», рассказывая дояркам отдаленных колхозов московской области об историческом значении решений очередного съезда КПСС!

Итак, общее направление намечено. В нем, однако, есть одно новшество. В советское время никто не решался сказать, что развитие ВПК и «укрепление обороноспособности» практически ничего не стОит бюджету. Какие проблемы? А тут Путин именно это и сказал. Расходы на оборону за счет передовых технологий столь невелики, что практически стремятся к нулю, поэтому пусть враги не думают, что втянувшись в гонку вооружений, Россия экономически пострадает. Мол, не надейтесь! Да, такое в рамках общества «Знание» в голову не приходило…

Россия не оставит претензий на равноправный диалог с учетом ее национальных интересов с США и ЕС. А если кто-то решится нанести удар по её (России) союзникам, коих по пальцам одной руки перечесть (Абхазия, Осетия, Приднестровье, «ДНР/ЛНР»), то ответ может быть самым суровым, в том числе и ядерным. При этом была продемонстрирована компьютерная графика с наименовнаием новых видов вооружений, направленных, как это следовало из картинки, прямёхонько против США.

То, что Европа, в случае чего, превратится в ядерный пепел президент говорить не стал – это дело государственных пропагандистов. Так что «кто с мечом…» и «наш бронепоезд…» — снова реанимация из эпохи общества «Знание».

Наконец, Россия продолжит развитие евразийского направления, а следовательно, и впредь «международная напряженность будет только нарастать», как когда-то нарастало классовое противостояние.

И после этого кто-то будет говорить, что страна за последние хоть 30, хоть 20 лет совершила цивилизационный рывок? Расскажите это 20-летним. Да и они (особенно в крупных городах) это уже не слушают.

Так что страна идет к выборам, базируясь на двух слонах: пропаганда и ВПК, ВПК и пропаганда.

И, наконец, чего не сказал и никогда не скажет Владимир Путин.

О том, что Резервные фонды бюджета практически исчерпаны. О том, что банки в связи с санкциями испытывают колоссальные трудности с тем, что называется фондированием, ибо существует только два его источника: заимствования на мировых финансовых рынках, которые практически прекратились из-за сакций и собственно кубышка бюджета РФ, которая в какой-то момент не сможет поддерживать ликвидность крупнейших банков страны. Положение могли бы смягчить мелкие и средние банки, не финансирующие ВПК и потому не попадающие под санкции, но политика ЦБ последних лет, направленная на отзыв лицензий, зачистку банковского рынка и установление финансовой монополии членов Совета директоров ООО «Российская Федерация», эти банки и, соответственно, эти возможности уничтожила. Эксперты как о достижении говорят о прекращении операций по обналичиванию. Правильно – обналичивать нечего, а у крупных банков еще 1,5 года назад условием сделки по обналичиванию или переводу средств за рубеж был порог минимум в 10 млн. долларов или евро. Конечно, число и объем операций сокращается, а финансовые компании уходят с рынка.

И наконец, последнее. В частных беседах практически все здавомыслящие российские эксперты и политики признают, что Донбасс стал чемоданом без ручки. Оставить его никто не решится, так как это основа популярности у низших слоев социально некачественного, а значит наиболее многочисленного электората. Но и выполнять функцию по сути дела внешнеполитического и информационно-пропагандистского придатка Донбасса России становится всё обременительнее. Трудно сказать, что будет после 18 марта, но пока Донбасс играет роль консолидирующего фактора. И общественно-политические последствия налицо. Критические высказывания в адрес «героев донецкого сопротивления» Моторолы и Гиви приравнены к оскорблениям ветеранов ВОВ и преследуются по ст. 282 УК РФ.

Россияне, вы еще недовольны? А газ по цене как в Украине не хотите? То-то же! Сидите смирно и 18 марта все на избирательные участки шагом марш!

Александр Сытин, Lb.ua