Немецкая полиция задержала возможного организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ

Полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука.

Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.

«Мне позвонила его жена и сообщила, что Ковальчук задержан в рамках уголовного дела о наркотиках. Как ожидается, в ближайшие дни полиция намерена прийти в суд за его арестом», — сказал он.

По словам адвоката, Ковальчук был задержан в пригороде Берлина около 22:00 по местному времени. Защитник также отметил «корректное поведение» немецких полицейских при задержании.

«Полиция, по словам супруги Ковальчука, вела себя корректно. Они сказали, что планируют во всем разобраться и все прояснить по этому делу», — рассказал Жеребенков.

По данным СМИ, Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине.

Напомним, в декабре 2016 года в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 389 кг кокаина. Из сообщений следовало, что о находке аргентинским полицейским сообщил посол Виктор Коронелли. Кокаин заменили мукой, чемоданы позволили вывезти в Россию, где в результате совместной операции задержали подозреваемых, собиравшихся забрать этот груз. МИД РФ и ФСБ заявили, что это была совместная операция правоохранительных органов по пресечению канала наркотрафика.

МИД РФ отрицал любую причастность российских дипломатов к переброске наркотиков, хотя признал вовлеченность в схему бывшего технического сотрудника посольства в Аргентине.

«Интерфакс»