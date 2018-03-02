Россиянам еще больше усложнят возможности пересечения границы с Украиной

СНБО собирается внедрить механизмы дополнительного контроля для въезда россиян в Украину.

Такое решение было принято на заседании СНБО 1 марта, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Кабинету Министров Украины поручено подать законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан государств миграционного риска, в том числе Российской Федерации, с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину», — говорится в сообщении.

Кроме того, СНБО поддержала предложение Нацбанка о продлении санкций в отношении банков с российским капиталом, срок действия которых заканчивался в марте 2018 года.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Согласно ему, иностранцы из 71 государства, в тои числе из РФ, при въезде в Украину теперь обязаны оставлять отпечатки пяти пальцев правой руки.

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