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Новости

Европарламент согласен с санкциями против Польши

Радио Польша
02 марта 2018

Европарламент поддержал Еврокомиссию в ее действиях против Польши, передает Радио Польша.

Евродепутаты приняли резолюцию, в которой поддержали первый этап процедуры, предусмотренной статьей 7 Договора ЕС. О подобных мерах ЕК заявила в декабре прошлого, подвергнув критике судебную реформу в Польше, которая, по мнению еврокомиссаров, угрожает независимости судов.

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В резолюции говорится, что депутаты Европарламента приветствуют решение Еврокомиссии и призывают польские власти решить проблему. Европейский парламент также призвал страны ЕС действовать оперативно и выразил надежду, что он будет проинформирован о текущей работе.

Напомним, Европейская комиссия впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши из-за нарушения верховенства права. Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, то это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса в ЕС.

Радио Польша

Tags: Европаламент, Польша, санкции

© Гуляй Поле

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