Госдеп разрешил продавать Украине комплексы Javelin

В США согласились продать Украины 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним

Об этом говорится в заявлении на сайте Агентства по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency.

Госдепартамент США согласовал продажу Украине противотанковых ракет «Джавелин» и переносных пусковых комлексов к ним на общую сумму в $47 млн.

Соответствующую информацию передали в Конгресс США, который еще должен согласовать продажу.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сказал, что Украина уже в скоро получит оборонительное оружие от Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее, 14 февраля посол США в Украине Мари Йованович пояснила, что в Конгрессе еще не завершена процедура утверждения передачи Украине Javelin.

«ДС«