Украинские альпинисты покорили Эльбрус под флагом «ДНР»

Общественная активистка Данилюк из Львова при поддержке украинской общественности обратилась в Федерацию альпинизма Украины требуя исключить этих альпинистов из рядов федерации.

Группа альпинистов из Федерации альпинизма и скалолазания Украины регулярно покоряет различные вершины под флагом так называемой «Донецкой народной республики». Члены группы Константин Макеенко и Сергей Пугачев регулярно публикуют фотоотчеты своих восхождений с демонстрацией флага оккупационного анклава ОРДО на покоренных вершинах. Об этом сообщает на своей страницу в Facebook общественной активистки Ирины Данилюк.

Последний фотоотчет выложенный этой группой свидетельствует о покорении Эльбруса.

До этого члены Федерации альпинизма и скалолазания Украины Макеенко и Пугачев в августе 2016 года совершили восхождения на пик Абу Али ибн Сины, республика Таджикистан, где подняли флаг так называемой «ДНР».

Также в декабре 2017 года «президент федерации альпинизма «ДНР», мастер спорта Украины по скалолазанию Олег Палий и инструктор по альпинизму «федерации альпинизма «ДНР» Константин Макеенко сообщили о восхождении на гору Килиманджаро.

В связи с этим Ирина Данилюк и общественность Львова, которая поддержала ее в соцсети, требуют исключения этих трех лиц из общественной организации «Федерация альпинизма и скалолазания Украины».

«Считаем, что указанная деятельность этих граждан (пропаганда нарушение суверенитета и территориальной целостности государства Украины, подрыв ее безопасности, пропаганда войны, насилия) противоречит целям деятельности ОО «Федерация альпинизма и скалолазания Украины», ЗУ «О физической культуре и спорте», ЗУ «О общественные объединения », наносит ущерб репутации организации в Украине и за рубежом. Не исключение указанных лиц из состава членов ОО «Федерация альпинизма и скалолазания Украины», в порядке, установленном Уставом ОО, свидетельствует об одобрении их деятельности», – говорится в коллективном обращении к руководителю федерации Валентину Симоненко.

Долучатись можна у коментах, буду вдячна за поширення.Люди на фото є членами Федерації альпінізму і скелелазіння Україн… Опубліковано Іриною Данилюк 1 березень 2018 р.

Ирина Данилюк отмечает, что в федерации альпинизма и скалолазания Украины на ее запрос о членстве сепаратистов в организации ответили в довольно уничижительной форме.

«Знаете что такое украинское счастье? Звонишь ты в федерацию альпинизма Украины узнать действительно ли те альпинисты которые по всему миру «паднимают на вершинах флаги «ДНР» является ее действительными членами. А тебе в ответ: «Да скока можно, уже третий раз звонят», – написала Ирина Данилюк.

Знаєте що таке українське щастя?Дзвониш ти в федерацію альпінізму України довідатись чи ті альпіністи які по всьому сві… Опубліковано Іриною Данилюк 1 березень 2018 р.

«И ты понимаешь, что в Украине есть еще 2 человека (кроме вашей группы заинтересованных) которым небезразлично. Ну а федерация такая федерация», – добавила она.

«Гуляй Поле» напоминает, что президент Украины Петр Порошенко предложил усложнить процесс получения гражданства Украины иностранными гражданами.

«Гуляй Поле»