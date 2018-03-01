В Европе задумались над введением безвиза для российских граждан

При сохранение санкций против федерального руководства России, евродепутаты обсуждают вопрос о введения безвизового режима для граждан России не внесенных в санкционные списки.

Европарламент, в рамках специализированного семинара «Перспективы отношений ЕС–Россия», обсуждает вопросы «разморозки» отношений Евросоюза с Россией. Об этом сообщает собственный корреспондент «Новой Газеты» в Брюселе.

«Нынешнее состояние мало кого в Евросоюзе устраивает», – говорится в сообщении.

Недовольны не только евроскептики, ультраправые и ультралевые, которые посещают оккупированный Крым или ездят «наблюдателями» на российские выборы. Об изменении формата будущих отношений с Россией заговорили и европейские либералы.

«Первую публичную попытку составить схему размораживания отношений с Россией предприняли не маргиналы, но и не главные партии мейнстрима (консерваторы и социалисты). Сделал это Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ). Его фракция в Европарламенте сейчас четвертая из восьми по численности» – добавляет корреспондент в сообщении.

Лидер АЛДЕ, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, стал инициатором проведения нынешнего брюссельского семинара. По его приглашению в семинаре участвуют депутаты Европарламента маститые эксперт, дипломатов, но также преподавателей, аспирантов и студентов университетов. В семинаре приняли участие такие эксперты как, например, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера.

Верхофстадт, представил на семинаре черновик проекта стратегии новых взаимотношений Евросоюза с Россией. Сам он называет ее «взаимодействием с оговорками» (conditional engagement). Причем, по заявлениям лидер АЛДЕ – слово «оговорки» здесь ключевое. Евросоюз не снимает не одного из своих условий, которые раздражают российскую властную верхушку.

Основной акцент в новой стратегии сделан на взаимодействии с российским гражданским обществом. Авторы стратегии призывают страны Евросоюза договориться об одностороннем облегчении выдачи виз россиянам, которые не числятся в санкционных списках, о возобновлении переговоров о безвизовом режиме, какой уже есть у Молдовы, Грузии, Украины. Визовая либерализация для России обусловлена теми же реформами, что и для перечисленных стран.

«В какой-то степени проект возвращает нас в 70-е годы, к Хельсинкскому заключительному акту, к принципу «ты – мне, я – тебе», к осторожности в равновесии. Забудьте о подвижках к стратегическому партнерству, вымученных в период с 1994 по 2014 год, о «четырех общих пространствах» от Лиссабона до Владивостока. Крым и Донбасс разрушили тонкую паутину доверия, и европейские либералы ставят на нем крест, принимая принцип «друзьям – доверие, остальным – международное право» – говорится в сообщении корреспондента.

В остальном, как говорится в сообщении, у каждой страны Евросоюза есть свои экономические интересы и двусторонние отношения с Кремлем. Яркий пример тому – строительство второй нитки газопровода «Северный поток-2». Но несмотря на столь конфликтную ситуацию с Россией, Евросоюз не только остается ее главным экономическим партнером, но и за последние годы увеличил торговый обмен с РФ почти на треть.

«Гуляй Поле»