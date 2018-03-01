СНБО принял решение об ужесточении условий получения украинского гражданства

Речь идет о четких определениях критериев по основаниям для обретения украинского гражданства иностранцами. Особое внимание должно быть уделено странам миграционного риска, в том числе и России.

Учитывая рост угроз национальной безопасности Украины, связанных с внешней миграцией в условиях российской агрессии, СНБО Украины рассмотрела предложения, в частности, по совершенствованию процедур и усиления контроля за приобретением гражданства Украины. Об этом сообщает сайт СНБО.

«Речь идет об ограничении и более четкое определение оснований для приобретения гражданства Украины, усиление ответственности за нарушения в этой сфере. Кабинету Министров Украины поручено подать законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан государств миграционного риска, в том числе Российской Федерации, с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, принять меры по совершенствованию механизма координации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, контроля за пребыванием иностранцев на территории Украины и противодействия нелегальной миграции», – говорится в сообщении.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее президент Украины Порошенко предлагает сузить круг лиц имеющих право на гражданство по территориальному происхождении. При этом он назвал украинский паспорт одним из лучших в мире.

СНБО