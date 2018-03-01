Путин с посланием: кого и куда он послал

После рассказа Путина об «оборонном потенциале» России у здравомыслящих слушателей возникает жуткое желание непреодолимой силы – схватить все самое необходимое и бежать через границу от всей этой бесовщины. Например, в маленькую уютную Эстонию.

Ну что, посмотрели послание кандидата в президенты России Федеральному собранию? Два часа эфирного времени, как-никак, не каждый выдержит такую нагрузку, достойно уважения, в его-то возрасте, пишет Telegram-канал «Спутник Протеста».

Первая часть послания традиционна вот уже 18 лет, нет в ней ничего интересного, опять повышение ВВП, рождаемости и достижение высокого уровня жизни населения. За первую часть искренне благодарны, стабильность – признак мастерства, маэстро обещаний как всегда успешно справился со своей ролью, аплодисменты, овации, браво!

Вторая часть куда более интересная и напрягающая. Оказывается, Российский военно-промышленный комплекс все это время не стоял на месте и производил лучшее и самое современное в мире оружие!

Не будем вспоминать о Рогозинских матрицах для тепловизоров, которые мы в Китае закупаем до сих пор, не будем об Армате, которую обещали начать массово выпускать еще в 2015, но как-то перенесли уже на 2020 год, надеемся, оттуда уж не перенесут и выпустят таки гордость отечественного танкостроения комплектовать танковые части.

А вот остальные проекты куда интереснее. Тут и «вечная» ракета, которая может, как нам показали в отвратительной компьютерной графике, облететь Южную Америку и вернуться, тут и подводный ядерный беспилотник – убийца авианосцев (его тоже не показали), тут и гиперзвуковой «Авангард», который из космоса, «как огненный шар», способен поражать цели (тоже графика уровня Playstation 1), и много чего, что «мы не покажем», но оно есть, поверьте на слово.

Всего перечисление наших военных возможностей заняло добрые 45 минут. По-сути, Путин провел целый школьный урок о нашем оборонно-наступательном потенциале. Честно говоря, после такого урока захотелось срочно взять самое необходимое и бежать через границу куда-нибудь в Эстонию, подальше от этой бесовщины.

Шутка. Когда рассказывают о «лучших в мире» боевых комплексах, показывая видео из 2009 года, становится смешно и грустно, а не страшно.

Посмотрите лучше выступление Леонида Брежнева на 25 съезде ЦК КПСС.

Telegram-канал «Спутник Протеста»